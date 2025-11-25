Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Cada 25 de noviembre se conmemora el “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, una jornada para visibilizar la magnitud de la violencia contra mujeres y niñas a nivel global y movilizar la acción para su erradicación.

En el plano local, este martes se reunieron en la plaza San Martín de Río Gallegos y luego en la esquina de las avenidas Kirchner y San Martín distinto tipo de sectores y colectivos para hacer visible esta situación que, según datos locales, en septiembre se registraron 9 intentos de femicidio, 5 en octubre y 3 en lo que va de este mes.

Presente en el primero de los encuentros, la diputada provincial Karina Nieto indicó a La Opinión Austral que el contexto actual hace más difícil la erradicación de la violencia contra las mujeres, al tiempo que manifestó que “el hambre, el saqueo y la crueldad también son violencia” y señaló que el gobierno nacional ha ido avanzando “a través de las distintas políticas y derechos que ha ido quitando, tanto a las mujeres como las diversidades”.

Karina Nieto, diputado provincial de “Fuerza Patria”. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

Para la legisladora provincial, “no deja de ser importante, mucho más que los años anteriores, a pesar de todas las cosas que se conquistaron en el medio, porque en el marco de este gobierno nacional es súper necesario poder levantar la voz y estar contra todas las violencias y fundamentalmente contra estas que se dan el permitido desde el mismo Estado”, sostuvo.

“Mayor ajuste y violencia”

Por su parte, en el acto realizado en la avenida Kirchner y San Martin, Gabriela Ance, referente del Partido Obrero, calificó la jornada como muy particular, realizada después de un gran encuentro plurinacional de mujeres y diversidades en la ciudad de Corrientes. Este movimiento “viene discutiendo la necesidad de llevar adelante un plan de lucha a nivel nacional para seguir dando una pelea frente a un gobierno como el de Javier Milei que es negacionista, que quiere eliminar un montón de leyes que son para el movimiento de mujeres y diversidades”, comentó a La Opinión Austral.

Gabriela Ance, militante del Partido Obrero. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

Asimismo, sostuvo que ven que va en aumento las víctimas de femicidio y transfemicidios, y esa realidad “se profundiza en la medida que tenemos gobiernos de estas características de derecha como el de Javier Milei u otros como el provincial, que directamente por omisión no implementan ningún tipo de política para proteger a las mujeres y diversidades en este contexto de mayor ajuste y violencia”, señaló.

Convocatoria en Kirchner y San Martín. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

Para Ance es fundamental que en esta jornada que es a nivel internacional, “demos una lucha mundial porque hoy el movimiento de mujeres está dando una pelea contra aquellos gobiernos que son los que implementan todo tipo de violencia, económica, doméstica, laboral, social, que son contra las cuales estamos enfrentándonos hoy este movimiento de mujeres que nunca dejó de salir a las calle”, manifestó la referente del PO.