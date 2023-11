Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este domingo 12 de noviembre se lleva a delante una nueva edición del Festival “Desarrollo Con Todos” en las instalaciones del Atlético Boxing Club.

El evento organizado por el Ministerio de Desarrollo Social, celebra en esta oportunidad los 40 años de Democracia con exposiciones y artistas locales. El gimnasio ambientado con diversas actividades abrió sus puertas al público a las 15 horas.

Durante toda la jornada habrá emprendedores y recreación para toda la familia: exposiciones, demostración de danzas, espacios para las infancias, deportes, juventudes con radio abierta y “Sala Sensible”, un rincón con micrófono abierto.

A partir de las 16 horas, estará el show circense “Circopatas al viento”.

La música no puede faltar y pasaran por el escenario las bandas locales: La Toma, The Rockets, Zariband, The Guasos yLa Furia.

Además, habrá asesoramiento en los distintos programas del Gobierno de Santa Cruz.

1 de 5 | FOTOS: FRANCO VELLIO / LA OPINIÓN AUSTRAL 2 de 5 | FOTOS: FRANCO VELLIO / LA OPINIÓN AUSTRAL 3 de 5 | FOTOS: FRANCO VELLIO / LA OPINIÓN AUSTRAL 4 de 5 | FOTOS: FRANCO VELLIO / LA OPINIÓN AUSTRAL 5 de 5 | FOTOS: FRANCO VELLIO / LA OPINIÓN AUSTRAL