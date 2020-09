Comerciantes quieren controles "más exhaustivos" por reuniones y en la calle para no volver a Fase 1

Las declaraciones del equipo de Salud de la provincia de Santa Cruz acerca de la posibilidad de retroceder a Fase 1 llegó a todos los sectores de la sociedad. Para los comerciantes sería en baldazo de agua fría pero confían en que no habría vuelta atrás con la reapertura de los negocios. De hecho confirmaron que el lunes próximo las peluquerías podrán abrir sus puertas.

"La parte comercial puede convivir con el virus con los cuidados que corresponden", aseguró en declaraciones a la Radio LU12 AM680 de Río Gallegos, Carolina Neil, titular de la Cámara de Comercio de la capital de Santa Cruz, y pidió que haya "controles más exhaustivos en la parte social".

Carolina Neil, titular de la Cámara de Comercio de Río Gallegos.

Neil dijo que "si bien se habla en líneas generales que se podría volver a Fase 1 nosotros hemos pedido que no se retroceda en cuanto a los cierres" a los comercios.

"Sí se entienden las restricciones, pero no que el sector comercial tenga que cerrar sus puertas porque sabemos que los contagios no se dan en este sector sino en la parte social, entonces me parece que hay que hacer hincapié ahí y donde tienen que ser más exhaustivos los controles; la parte comercial puede convivir con le virus con los cuidados que corresponden", aseguró la titular del sector mercantil de Río Gallegos.

Abren las peluquerías

Respecto a la posibilidad de retroceso la comerciante aclaró que no han habido modificaciones por el momento en la reapertura de los comercios. Sobre todo, resaltó que no se cambiaron los planes para la semana próxima en referencia a la apertura de las peluquerías.

"No hubo ninguna modificación con respecto a los que se habló en la semana sobre la apertura a partir de la semana que viene. No se habló de retroceso", afirmó.

No colapsar el sistema

Carolina Neil insistió con que "la parte comercial está respetando y por eso entendemos que de ninguna manera se deben cerrar las puertas de los comercios" y apuntó a que los contagios son por las reuniones sociales.

"Si contribuimos desde el lugar que nos toca a no colapsar el sistema sanitario vamos a poder salir más pronto a la calle y tener una vida un poco más normal, pero si no hacemos esto vamos a seguir en esta rueda", expresó.

"Esperamos que la gente tome conciencia, todos estamos haciendo un gran sacrificio", comentó la comerciante respecto a las precauciones que hay que tomar por la pandemia.

Día de la madre

Por último, adelanto que están trabajando con la Secretaría de Producción del municipio en actividades para el Día de la Madre en octubre. "Habrá sorteos por órdenes de compras y productos donados por los comercios adheridos", detalló. Sin embargo, señaló que están apuntando a la venta online, para evitar la circulación de gente.

Expectativa por el Santa Cruz Protege

La Cámara de Diputados de Santa Cruz prorrogó, en la última sesión ordinaria, la emergencia económica y comercial en la provincia por 90 días. La iniciativa tiene como objetivo, paliar la dura situación financiera que atraviesan distintos actores de la sociedad debido a la pandemia de coronavirus.

En referencia a ello, Carolina Neil brindó detalles del impacto que esta medida tiene en la actividad.

"Es otro paliativo más que contribuye al sostenimiento del sector comercial". expresó Neil. La referente afirmó que era una de las medidas esperadas ya que, por ejemplo, "significa que no va a haber cortes en los servicios básicos" y comentó que todo suma para ayudar a los comercios.

"Estamos a la espera que la semana que viene haya información de los beneficios del Santa Cruz Protege", contó la titular de la Cámara de Comercio. Además informó que son alrededor de 300 los beneficiarios de este programa y que se espera determinar cuándo serán los pagos de los subsidios de Asistencia al Trabajador y Comercios (ATC). "Ha habido algunas demoras porque es la primera vez y hay ciertas cosas que hay que pulir", subrayó y expresó que se espera que se agilicen los pagos para los meses siguientes.