Con una gran concurrencia y entusiasmo, se dio inicio al certamen Gallegos Baila Patagónico en el gimnasio municipal Juan Bautista Rocha, que reúne a más de mil bailarines, quienes competirán los días 26 y 27 de octubre por importantes premios.

La primera jornada comenzó esta mañana con dos seminarios especiales de danza a cargo de destacadas profesionales: el de Urbano estuvo a cargo de Flor Díaz, reconocida bailarina y coreógrafa nacional; mientras que el de Contemporáneo fue dictado por Soledad Bayona, bailarina, acróbata y coreógrafa de renombre.

En este marco, Flor Díaz expresó su satisfacción por la convocatoria: “Estoy muy contenta, vino mucha gente. Estoy muy agradecida también por todas las personas que están acá y muy feliz de estar en Río Gallegos”, sostuvo.

Y agregó: “Muchas gracias a todos los que hicieron posible esto. Ahora empieza el certamen, así que a meterle con toda. Vi que los chicos tienen muchas ganas, mucha actitud, y eso también creo que los profes lo contagian mucho. Así que felicitaciones a todos los profes, que sigan así”.

Por su parte, luego de dictar el seminario de contemporáneo Soledad Bayona, indicó: “Este año ya había venido hace unos meses, así que me acordaba de muchos de los chicos, y eso hizo que la conexión alumno-profesor surgiera más rápido. Esta vez el seminario fue más intenso que la vez pasada; los chicos estuvieron muy atentos, súper conectados”.

Aseguró que “ya se siente la energía de la competencia, esa emoción de hermosa la clase, pero ya me tengo que ir a ensayar. Ellos están muy entusiasmados por competir, y espero haberles aportado algo para este día tan importante”.

Asimismo, dijo esta “muy emocionada por verlos bailar, porque mientras daba la clase me vinieron a la memoria los cuadros que habían presentado antes, y me genera curiosidad ver cómo han evolucionado en estos meses”. Y agregó: “Para mí es un placer estar acá. Siempre me tratan increíble, tanto los chicos como los profes. Ya tenemos una afinidad y cariño”.

El Gallegos Baila Patagónico fomenta el desarrollo artístico y brinda un espacio de encuentro y aprendizaje para bailarines de la Patagonia.

