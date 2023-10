Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este viernes, se conoció la triste noticia del joven profesor de natación y auxiliar docente Carlos Rodríguez, una persona muy querida por la comunidad educativa de Río Gallegos.

“El fallecimiento de nuestro compañero Carlitos Rodriguez enluta a toda la docencia, queremos hacerle llegar un abrazo fuerte y nuestro más sentido pésame a sus amigos/as, compañeros/as y por supuesto a la Familia“, informaron desde ADOSAC Río Gallegos.

En esa línea, desde el Colegio Secundario N° 16 “Maria Raggio De Battini” (COSEBA) informaron a la comunidad educativa que las actividades estarán suspendidas durante toda la jornada.

“Lamentamos comunicar la triste noticia del fallecimiento de nuestro auxiliar docente Carlos Rodriguez. Acompañamos en el dolor a familiares y amigos. Por este motivo, no habrá actividades en el colegio en el día de hoy 6 de Octubre por duelo“, escribieron desde las redes sociales de la institución.

Por otro lado, ADOSAC informó que “las actividades deportivas y recreativas que forman parte de los Torneos del Día del Maestro, se suspenderán durante el próximo fin de semana”.

Asimismo, desde Hispano Americano, lugar donde “Carlitos” daba clases de natación, despidieron al profesor e informaron la suspensión de actividades.

“La Familia del Club Deportivo Hispano Americano informa que durante la jornada de hoy, viernes 06 de octubre, se suspenderán las clases de la Escuela de natación, tanto de adultos como de menores, por el fallecimiento del profe Carlos Rodríguez”, informaron a través de un comunicado.

Por su parte, familiares, amigos y compañeros de Carlos expresaron su inmenso dolor a través de las redes sociales.

“Querido Carlos Rodriguez, nuestro querido Carlitos para muchos que hoy estamos con el corazón partido, tratando de comprender porque el destino de una persona tan llena de energía, tan llena de luz interior, tan transparente”, expresó Sara Lia Rodriguez.

“Dios mío te ruego que le des el consuelo y la fuerzas a su madre que siempre estuvo para todo con el , una gran madre , que pueda sobrellevar tan tremendo dolor, te lo suplico señor”, agregó.

Por su parte, Alejandra Haro Márquez escribió: “Amigo querido no puedo creer esto Dios mío, estuvimos toda la tarde riéndonos, no entiendo ¿Por qué? Ahora con quién me voy a reír así como con vos con tantos chistes, nuestras últimas fotos son estas, Dios seguramente te recibió con los brazos abiertos amigo no sabes lo que te voy a extrañar, me dejas el corazón roto vuela alto”.

En ese sentido, Cris Robles posteó en su cuenta de Facebook un sentido mensaje de despedida.

“Siempre volando alto, hoy más que nunca.. tengo el corazón y el alma destruida, pero a la vez no lo puedo creer, que pasó, porque a personas como vos le pasan estas cosas vamos a extrañar horrores tus locuras y maldades, creo que persona que te conoció te va a extrañar, y como no si fuiste simple, humilde y predispuesto para todo te amo Carlitos. Adiós primo te abrazo con el alma”, manifestó.