Un niño del barrio Docente de Río Gallegos está desconsolado por la pérdida de su gatito “Ulcera” y lanzó un desgarrador pedido de ayuda para encontrarlo. Con solo unos pocos años de edad y sin una fotografía, el pequeño conmovió a toda la comunidad al realizar varios dibujos a mano de su querida mascota, en un intento desesperado por reunirse con ella.

El dibujo, tierno y lleno de inocencia, retrata a Ulcera con detalles amorosos, evidenciando el profundo vínculo entre el niño y su mascota. Al ver la imagen, los vecinos se sintieron conmovidos y con una urgencia por ayudar al pequeño a encontrar a su compañero felino.

Los comercios locales se sumaron a la búsqueda, publicando en sus redes sociales el dibujo del niño. “Ayudemos se perdió este aviso lo dice todo compartan, la última vez fue vista por panadería Mauri frente al barrio docente”, escribieron desde la propia Panadería Mauri

Otro comercio, también se unió al llamado a la solidaridad: “Hola a todos!! Ayer paso un vecinito a dejarnos el dibujo de su gatito, se perdió por el barrio 213. Si llegan a verlo por favor retener y avisar al 2966352497. Su dueño lo espera”.

La mamá del chico, Yesica Wegrzyn, contó en que no paran de buscar a la mascota de su hijo. “¡Tu dueño te espera!”, exclamó desesperada y explicó que se perdió en la zona del barrio Docente. “Lamentablemente nos mudamos de casa y en un segundo no la encontramos y revolvimos todo. Tu dueño esta ré triste Ulcera.. y nosotros también. Aún no tenemos noticias ni hemos encontrado su cuerpo en las busquedas por lo que suponemos que puede estar con alguien”, dijo el viernes.

Además contó que el gato “no se sabe defender, no sabe caer en 4 patas, no tiene colmillo, esta indefensa y la calle es un potencial peligro”.

