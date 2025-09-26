Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) informó que este domingo 28 de septiembre se llevará a cabo un corte programado en el suministro de energía eléctrica en distintos barrios de Río Gallegos, debido a tareas de mantenimiento en la red.

Según detalló la empresa, la interrupción se realizará entre las 09:00 y las 10:00 horas aproximadamente, y afectará a varias zonas de la ciudad. El motivo es la realización de trabajos de mantenimiento vinculados a la puesta a tierra de la celda correspondiente al alimentador Río Chico.

Los sectores comprendidos en el corte son: barrio Docente, barrio Natividad y alrededores, barrio Favaloro, barrio La Herradura, Zona de Chacras, Zona Franca y Estancia 3 de Enero.

Desde SPSE solicitaron a la comunidad tomar los recaudos necesarios durante la franja horaria prevista y recordaron que se trata de una interrupción temporal con el fin de “garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento del sistema eléctrico”.