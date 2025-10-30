Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Consejo Provincial de Educación de Santa Cruz implementa desde el 2024 la Expo Carreras “Eligiendo tu futuro”. La iniciativa busca acompañar a los jóvenes del nivel secundario en la definición de su proyecto de vida y continuidad educativa.

La última Expo se realizó ésta semana en Río Turbio, con la participación de estudiantes de las localidades de 28 de Noviembre, Julia Dufour y Rospentek y de manera simultánea en Pico Truncado, en el flanco norte provincial.

Al respecto, entrevistada en LU12 AM680, la directora provincial de Educación Secundaria, Norma Gatica, destacó el entusiasmo de los jóvenes por conocer las propuestas de nivel superior que ofrece la provincia.

“El objetivo de poder mostrarles a nuestros estudiantes de nivel secundario, cuáles son las propuestas locales y también provinciales que tenemos para que puedan realizar estudios superiores”, comentó.

“Sabemos que estamos en una instancia por ahí difícil para salir de la provincia, para ir a otro lado, pero también queremos mostrarles que en la provincia hay distintas posibilidades de estudiar, de hacer capacitación, de trabajo y ellos deben conocerlo”.

“Acá el año pasado comenzamos con tres o cuatro localidades y este año ampliamos las localidades y se realizó en Río Gallegos, Caleta Olivia, San Julián, también en Río Turbio, en Pico Truncado, en Los Antiguos. La verdad que en todos lados han sido muy bien recepcionados; mucho público, también fueron la familia, la comunidad, los estudiantes, los docentes, la verdad, los chicos muy curiosos“, acotó.

Los invitados fueron las universidades que tenemos presenciales, la UNPA (Universidad Nacional de la Patagonia Austral) y la UTN (Universidad Tecnológica Nacional); también tenemos muchas universidades que son virtuales con sedes en Río Gallegos; estaban invitados las fuerzas de seguridad; el Instituto de Formación Docente de la provincia, los institutos de formación técnica profesional, los Centros de Capacitación Profesional.

En la Expo Carreras, los estudiantes de la Cuenca Carbonífera recorrieron los stands de universidades, institutos de formación, fuerzas de seguridad y organismos provinciales.

También “tenemos la novedad este año en un convenio que realizó la Cámara de los Diputados con la UBA 21 (Universidad de Buenos Aires), donde los estudiantes pueden realizar el ciclo básico común a distancia y Río Gallego es sede para que ellos rindan, que es una posibilidad, la verdad, que es muy buena para los estudiantes que quieran estudiar en otro lado“, sostuvo.

Incluso, también se mostró cuáles son los hospitales escuelas que tenemos en la provincia, Río Gallegos, Caleta Olivia y El Calafate, donde “los estudiantes si bien estudian medicina en cualquier otra localidad, pueden hacer su residencia en la provincia y después también tener trabajo y esto es muy importante porque la provincia tiene mucha necesidad de profesionales”, aclaró .

En cuanto a las principales inquietudes que han manifestado tanto por ahí estudiantes como familias, Norma Gatica respondió: “Los chicos buscan las carreras cortas y por ahí tener también algún ingreso a corto plazo, por eso las carreras técnicas superiores, técnica profesional, vemos que han sido muy visitadas, las fuerzas ya que sabemos que Prefectura o Ejército”.