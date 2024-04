Argentina atraviesa el peor brote del dengue en toda su historia, con más de 180 mil casos en todo el país. Se trata de unas 19 jurisdicciones que ya registran pacientes a lo largo y ancho del territorio y el panorama, aseguran los expertos, empeorará para el año que viene.

Mientras los pronósticos son desfavorables para el futuro, en medio del peor brote la población sufre el desabastecimiento de repelentes y los pocos disponibles en el mercado se venden a precios extremadamente costosos para los bolsillos.

En tanto, el ministro de Salud de la Nación, Mario Russo, afirmó que la situación de desabastecimiento se resolverá “en las próximas dos semanas”, luego de las críticas que arreciaron contra el Gobierno por el faltante.

Este jueves, el móvil de La Opinión Austral se acercó al Hospital Regional de Río Gallegos, donde profesionales médicos confirmaron que existen cuatro pacientes internados en el nosocomio contagiados de dengue y con una forma de la enfermedad grave. Siendo ya unos seis pacientes que se registran, al menos en la capital provincial.

En todos los casos de pacientes afectados, se trata de personas que viajaron fuera de la provincia y al retornar, presentaron síntomas propios de la enfermedad. Además, el HRRG cuenta ya con reactivos para detectar el virus, por lo que se puede conocer en un corto lapso si se está contagiado de dengue.

Es de recordar que esta semana el médico Luis Camera dialogó con Radio LU12 AM680 respecto al panorama que vive el país y que preocupa a las provincias más afectadas.

Consultado sobre la posibilidad de que el mosquito se vaya adaptando a climas más fríos, explicó: “Todo el mundo está hablando del cambio climático, si así fuese, el mosquito iría cada vez a esas zonas más calurosas y húmedas. Eso no es así. Independiente que hay lugares donde antes había una determinada temperatura y ahora podría haber aumentado 0,5, 0,7 centígrados o no mucho más, implica la progresión del mosquito. El mosquito se está adaptando a climas más fríos”, puntualizó.

Es decir que “es el mosquito que se está modificando y no el clima, es el mosquito el que está generando la modificación y quiere estar en la ciudad, ya no quiere estar más en el campo. Por otro lado, totalmente lógico, porque ahí consigue comida. Todo ser vivo, cualquier ser vivo, por minúsculo que sea, para que se desarrolle necesita dos cosas. Uno, que haya comida. Y segundo, que no haya depredadores. Es así de simple”.

Dengue en Río Gallegos: ninguno de los casos es autóctono

Desde la Secretaria de Salud Pública del Municipio de Río Gallegos, consideraron importante aclarar “sobre los recientes casos de dengue detectados en nuestra ciudad”, que “estos casos NO son autóctonos y NO representan un peligro de contagio entre personas”.

Además, remarcaron que “el mosquito vector no está presente en nuestra área. Todos los casos están relacionados con viajes al norte del país”, informaron con el fin de llevar tranquilidad a la población.

Dengue en Santa Cruz y el resto de las provincias

Dengue por provincia. Fuente: Ministerio de Salud de la República Argentina. (2024). Boletín Epidemiológico Nacional N°697.