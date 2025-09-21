Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Flores amarillas, la nueva tradición del Día de la Primavera

Con la llegada de la primavera 2025, regalar flores amarillas se consolidó como una tradición entre los jóvenes en Argentina, inspirada en la serie juvenil Floricienta. Según floristas de Río Gallegos, la demanda de flores amarillas se mantuvo muy alta durante toda la jornada del 21 de septiembre, reflejando el interés por esta tendencia que combina juventud, alegría y renovación.

“Por suerte bien, muchas flores se vendieron. Estuvimos vendiendo desde temprano hasta la madrugada, y hoy también desde muy temprano hasta la tarde. Ya prácticamente se vendieron casi todas las flores”, indicó Matias Rúa, florista entrevistado por La Opinión Austral en el centro de la ciudad.

FOTO: JUAN PALACIOS / LA OPINIÓN AUSTRAL

Precios de flores amarillas en Río Gallegos

El mercado floral de Río Gallegos se adaptó a todos los bolsillos, ofreciendo desde ramilletes económicos hasta arreglos más elaborados:

Ramilletes económicos: pequeños ramos de flores amarillas a $15.000.

Ramos intermedios: combinaciones variadas de rosas, margaritas y girasoles a $10.000 – $20.000.

Arreglos especiales: ramos más grandes y elaborados para quienes buscan impresionar, con precios superiores a $20.000.

El florista destacó que la venta fue muy positiva, con mucha gente buscando específicamente flores amarillas, símbolo de alegría, energía y optimismo.

FOTO: JUAN PALACIOS / LA OPINIÓN AUSTRAL

Significado del color amarillo en el Día de la Primavera

El color amarillo, protagonista de esta tradición, representa alegría, energía, optimismo y renovación, valores que se asocian con la llegada de la primavera y el espíritu de los jóvenes que celebran esta fecha. Además, simboliza esperanza y afecto, reforzando que regalar flores no solo es un gesto estético, sino también un acto de cercanía y cariño.

Regalar flores amarillas se combina tradicionalmente con el Día del Estudiante, convirtiéndose en un símbolo de amistad, afecto y celebración de la vida y la juventud.

Historia y simbolismo de las flores amarillas

La tradición de regalar flores amarillas en primavera se consolidó gracias a series y novelas juveniles como Floricienta, y al significado positivo del color amarillo en la cultura argentina:

Alegría y felicidad

Juventud y energía

Vitalidad y optimismo

Esperanza y afecto

Esta práctica se mantiene vigente año tras año y continúa siendo uno de los gestos más representativos del Día de la Primavera y del Estudiante en todo el país.

Clima en Río Gallegos para el Día de la Primavera

El clima en Río Gallegos acompañó la jornada primaveral, favoreciendo la venta de flores en las calles y plazas de la ciudad. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el día 21 de septiembre se presentó con cielo nublado y temperaturas frescas, con máximas alcanzando los 13°C. Se registraron vientos moderados del sector oeste, con ráfagas que superaron los 60 km/h, lo que generó un ambiente ventoso y fresco durante la jornada.

A pesar de las condiciones climáticas, la demanda de flores amarillas se mantuvo alta, y los floristas locales reportaron una venta exitosa y continua durante todo el fin de semana.