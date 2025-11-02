Cada 2 de noviembre, la Iglesia Católica conmemora el Día de los Fieles Difuntos, una jornada en la que se ora por quienes han finalizado su vida terrenal, especialmente por los que están en situación de purificación, es decir, en el Purgatorio.

En el transcurso de este domingo y a pesar de los fuertes vientos, hubo afluencia de vecinos en el cementerio de Río Gallegos, que se acercaron a los puestos de flores a comprar para luego llevarlas a las tumbas, muchos de ellos también participaron de las misas programadas.

Durante este domingo, los sacerdotes Rubén Hermosa, Ariel Silguero y Daniel Ledesma estuvieron a cargo de las tres misas que se celebraron en la capilla.

En el Día de los Fieles Difuntos, los vecinos se acercaron al cementerio a llevar flores. Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral

“Hemos hecho una convocatoria días atrás, invitando a la feligresía a recordar a nuestro amores, a quienes pasan por nuestra vida, especialmente papá, mamá, hermanos, familiares y amigos que de repente dejan una huella tan profunda, tan grande en nuestras vidas y que es necesario siempre recordarlos con amor, con cariño, con afecto, especialmente en este día”, manifestó el diácono César Riquelme a La Opinión Austral.

Durante la jornada, se realizaron oraciones y bendiciones en los lugares de descanso.

“Es un servicio que está haciendo movimientos de la iglesia, Legión de María, Renovación Carismática ministros de exequias y nosotros los consagrados, sacerdotes y diáconos”, señaló.

“Es un servicio gratuito que lo hacemos con mucho amor y sabiendo que el señor siempre escucha la oración de sus hijos. Es una forma de llevarles un poco de consuelo a quienes hoy en forma especial recuerdan a sus seres queridos”, concluyó Riquelme.