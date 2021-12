Eduardo Artigas juntó casi 500 firmas para poder cantar en el Aniversario de Río Gallegos y va por más

Eduardo Artigas, el cantante "estrella" de La Opinión Austral, no se da por vencido y sigue con la ilusión intacta de poder subirse al escenario de los shows por el 136° Aniversario de Río Gallegos. Si bien antes su sueño era que Abel Pintos lo convocara para cantar "Oncemil" juntos, ahora aspira al menos con tener 15 minutos para cantarle al público.

En las últimas horas, según contó en su cuenta personal de Facebook el artista juntó cientos de firmas en apoyo de su sueño. La Opinión Austral se contactó nuevamente con él y lo entrevistó para que dé detalles de cómo fue la "movida".

"En cuatro horas junté cerca de 500 firmas", contó. En ese sentido, expresó: "Gracias a todo Río Gallegos por apoyarme".

Además, hizo una reflexión sobre su presente: "Hay un antes y un después de Eduardo Artigas, porque al salir a ser sincero y decir que canto bien, generé que un montón de cantantes salgas de abajo de las piedras", dijo y agregó que en la ciudad "empezaron a darle atención a nuestros muy buenos cantantes que hay en Gallegos".

"Muchas gracias a La Opinión Austral y a Nazarena como periodista, y a la radio que también tiene la buena voluntad", añadió Artigas.

No obstante, también dio a conocer "el lado B" de la fama que obtuvo tras darse a conocer a la gente. Reveló, por ejemplo, que su pareja y sus hijos han llegado a sufrir bullying por personas que lo critican a él.

Vale recordar que días atrás Artigas se acercó al predio del Boxing para dialogar con Luciano Soriani, presidente de Comufest, para pedir por un lugar entre los shows de aniversario, pero no obtuvo la respuesta esperada: "Lamentablemente me dice no tener posibilidades de permitirme cantar aunque sea 3 temas en el Aniversario de Río Gallegos", dijo en esa ocasión en sus redes sociales