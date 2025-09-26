Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Aeroclub de Río Gallegos se convirtió en un punto clave para vuelos pequeños y de urgencia tras el cierre temporal del Aeropuerto Piloto Civil Norberto Fernández, que permanecerá cerrado hasta mediados de diciembre por refacciones. Juan Manuel Barozzi Behr, presidente del Aeroclub, habló con LU12 AM680 y detalló la reciente operación que trasladó a una bebé de apenas 17 días.

“La realidad es que el aeroclub es llevado adelante por todos sus socios, bastante a pulmón. Ayer con el avión sanitario fueron varios socios a ayudar, cada uno desde su lugar, para mantener la seguridad y poder apoyar toda la operación necesaria para el vuelo sanitario”, explicó Barozzi Behr.

El vuelo fue operado por una empresa privada de Buenos Aires. “Ellos salieron desde San Fernando, repostaron combustible en Puerto San Julián y luego vinieron para acá a buscar a un paciente. Era una nenita de 17 días que necesitaba trasladarse a un centro de mayor complejidad en Buenos Aires, así que la vinieron a buscar con un equipo médico. Estamos esperando por su mejora”, agregó.

El arribo del vuelo sanitario se realizó alrededor de las 14 horas. Según Barozzi Behr, “nos fueron informando cuando despegaron de San Fernando y luego cuando estaban por despegar de San Julián. Los estuvimos esperando y les brindamos lo que podemos desde el club: asistencia, recorrido de pista y controles de seguridad para garantizar que no haya personas externas que puedan afectar la operación”.

Además, explicó que el Aeroclub, que funciona gracias al esfuerzo de sus socios, tiene ciertas limitaciones comparado con el aeropuerto local. “La pista del aeroclub está habilitada hace muchos años, pero tiene características particulares. No se puede operar de noche, solo de día, y soporta un peso máximo de 10.000 kg. La pista del aeropuerto tenía 3.550 m y ahora quedará con 2.750, mientras que la del Aeroclub tiene 1.100 m. No cualquier avión puede operar de manera segura”, explicó el presidente.

Respecto al futuro, Barozzi Behr destacó que el Aeroclub mantiene las puertas abiertas para todo tipo de operaciones. “Siempre estamos dispuestos a ayudar. Pueden surgir otros vuelos sanitarios, también recibimos aviones de otros aeroclubes y particulares, incluso extranjeros”, señaló.

Además de su función operativa, el Aeroclub ofrece cursos teóricos para pilotos y operadores de rampa, vuelos de autismo y traslados a aerolíneas en El Calafate. “También trabajamos con la comunidad, escuelas y jardines. Actualmente estamos gestionando el gas para el club, para mejorar las condiciones para los alumnos y visitantes, como pudo haber sido el caso del vuelo sanitario de ayer. Todo esto se hace a pulmón, con mucho esfuerzo de todos los socios”, concluyó Barozzi Behr.