El Aeroclub Río Gallegos recibió otro vuelo sanitario: “Siempre dispuestos a brindar apoyo cuando más se necesita” Con el aeropuerto principal cerrado por obras, el Aeroclub de Río Gallegos volvió a recibir un vuelo sanitario y reafirmó su rol fundamental al garantizar la operatividad y la asistencia ante emergencias en la ciudad.

El Aeroclub Río Gallegos volvió a recibir este jueves un vuelo sanitario, reforzando su compromiso con la comunidad en un contexto en el que el aeropuerto principal de la ciudad permanece cerrado por obras.

La institución destacó en sus redes sociales que “cada operación es un recordatorio del valor y la importancia de contar con una institución siempre dispuesta a brindar apoyo cuando más se necesita”.

Desde el cierre temporal del aeropuerto “Piloto Civil Norberto Fernández” por trabajos de reparación en la pista, el Aeroclub cumple un rol estratégico para que Río Gallegos permanezca conectada y segura ante emergencias. Su equipo trabaja de manera coordinada en cada arribo sanitario, garantizando asistencia y operatividad pese a las limitaciones que impone la situación actual.

El reciente operativo no es un hecho aislado. El Aeroclub local ya fue requerido en al menos cuatro oportunidades anteriores para recibir vuelos sanitarios. La última operación similar había ocurrido el 11 de noviembre, reflejando la continuidad del trabajo y la confianza depositada por las autoridades en la institución.

El Aeroclub seguirá operativo hasta el final de las obras

Se estima que los vuelos sanitarios continuarán utilizándolo hasta el 22 de diciembre, fecha en la que está previsto que concluyan las obras en el aeropuerto “Piloto Civil Norberto Fernández”. Hasta entonces, el Aeroclub mantendrá su disposición y capacidad para asistir en cualquier emergencia que requiera su infraestructura.