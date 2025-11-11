Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este martes, el Aeroclub de Río Gallegos se activó nuevamente para recibir un nuevo vuelo sanitario con una aeronave Cessna Citation Ultra.

Ante el cierre del aeropuerto principal, “nuestro equipo trabaja coordinadamente, brindando asistencia a la llegada de los vuelos sanitarios para que la ciudad permanezca conectada y segura frente a cualquier emergencia”, indicaron este martes en posteo en redes sociales.

En ese sentido, agregaron: “Cada vuelo refuerza nuestro compromiso. A pesar de las dificultades —como la falta de iluminación en pista y la ausencia de Gas Natural—, seguimos firmes”.

En pista. El Cessna Citation Ultra a punto de tomar vuelo. (FOTO: ESCUELA DE VUELO).

Finalmente, señalaron que el Aeroclub es fundamental. “Seguiremos trabajando con dedicación y vocación de servicio, aportando nuestro esfuerzo para cuidar y asistir a la comunidad”.

Cabe destacar que no es el primer vuelo sanitario que recibe el aeroclub local. Al menos en otras tres oportunidades ya fueron requeridos para este tipo de asistencia. Se presume que seguirá siendo utilizado, cuando se lo requiera, al menos hasta el 22 de diciembre, fecha en la que a priori está estimada la duración de la obra en el aeropuerto “Piloto Civil Norberto Fernández”.