El Obispado de Río Gallegos emitió un comunicado luego de que la escultura en homenaje al padre Juan Barrio Herrero, ubicada en la intersección de Defensa y Pasteur, fuera vandalizada este lunes: “Invitamos a transformar este dolor en un llamado a la unidad”.

Cabe recordar que desconocidos rayaron la obra con fibrón negro, dibujándole un flequillo y un bigote característico de Adolfo Hitler, además de insignias militares sobre el pecho. Para subrayar la intención del ataque, también trazaron una esvástica en el brazo izquierdo.

Tras este episodio –que afortunadamente fue solucionado ya que el Departamento de Cultos, dependiente de la Secretaría de Gestión Legal y Técnica de la Municipalidad, se encargó de limpiar la figura del sacerdote español- la institución eclesiástica expresó “su profundo dolor y consternación“.

Limpiaron la estatua del padre Juan tras ser vandalizada con símbolos nazis. Fotos: Leandro Franco y José Silva/La Opinión Austral.

En el escrito, firmado por el obispo de la Diócesis de Río Gallegos, Ignacio Medina, se destacó: “El padre Juan Barrios fue, y sigue siendo un testimonio vivo de entrega pastoral, servicio generoso y amor a la comunidad de nuestra diócesis. Su memoria está grabada en el corazón del pueblo fiel, que lo reconoce como un pastor cercano y un verdadero testigo del Evangelio”.

Desde el Obispado local señalaron que la agresión contra este símbolo visible de su recuerdo no solo hiere la memoria de un sacerdote querido, sino que también afecta la sensibilidad de toda la comunidad creyente, que se siente ofendida por la falta de respeto hacia sus símbolos de fe, historia y cultura.

“Como Iglesia, invitamos a transformar este dolor en un llamado a la unidad, la paz y el respeto mutuo. Exhortamos a todos a que estos gestos de intolerancia nunca opaquen la luz del bien que hombres y mujeres, como el padre Juan, sembraron y siguen sembrando en nuestro suelo santacruceño”, enfatizaron.

Asimismo, solicitaron a la ciudadanía “unirse en oración, para que este hecho no genere división, sino que sea ocasión de renovar el compromiso de construir una sociedad basada en el respeto, la fraternidad y la esperanza”. Finalmente, pidieron: “Que la figura del padre Juan Barrios nos siga inspirando en el camino del servicio, la reconciliación y la fe en Cristo Resucitado“.

El comunicado del Obispado de Río Gallegos

