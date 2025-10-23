Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el marco de la Muestra Artística “Corazones que ven, manos que crean” realizada por los talleres de arte y dibujo del dispositivo Ocupándonos, este miércoles tuvo lugar una jam de dibujo en el anexo del Hospital Regional Río Gallegos.

“Ocupándonos es un dispositivo que brinda un servicio terapéutico destinado a la población de pacientes externados del Centro de Salud Mental, así como también a la comunidad en general. Su objetivo principal es fortalecer la participación social y acompañar los procesos de transición que atraviesan las personas en momentos de desestabilización emocional, promoviendo la reintegración, la autonomía y el bienestar subjetivo”, manifestó Mónica Mariela Alvarenga, responsable del taller de arte, a La Opinión Austral.

En este sentido, recordó: “Desde hace 12 años, nuestros talleres y espacios de encuentro se encuentran al servicio de la comunidad, ofreciendo contención, acompañamiento y oportunidades de expresión y crecimiento personal. Deseamos con profundo compromiso visibilizar la labor que realizamos como equipo interdisciplinario, destacando la importancia del trabajo sostenido y humano que llevamos adelante día a día”.

El taller de arte es uno de los que conforma el dispositivo “con el objetivo de fortalecer todas las áreas del ser humano: cognitivas, sociales, emocionales y psicomotrices”.

“Cada obra refleja comunidad, acompañamiento y fortalecimiento”. MÓNICA ALVARENGA, TALLERISTA DE ARTE

Respecto a la muestra “Corazones que ven, manos que crean”, que se expuso entre el 14 y 23 de octubre, explicó que “busca visibilizar nuestro trabajo, demostrar que estamos aquí, que somos parte de esta sociedad, y que trabajando juntos podemos salir adelante“.

Por primera vez, se realizó un jam de dibujo. Foto: José Silva/La Opinión Austral

“En cada trazo, en cada color y en cada creación, se expresa la posibilidad de transformar el dolor en belleza y la dificultad en crecimiento“, manifestó.

En este sentido, Alvarenga destacó que “cada obra refleja comunidad, acompañamiento y fortalecimiento. Es el resultado de un trabajo asombroso, en el que cada participante pone su esencia, su historia y su esfuerzo“.

La muestra “Corazones que ven, manos que crean” estuvo en exposición en el anexo del Hospital Regional Río Gallegos. Foto: José Silva/La Opinión Austral

“Desde mi rol, me siento profundamente orgullosa de poder mostrar a la comunidad, a través de esta galería, las producciones de cada una de las maravillosas personas que participan en el taller”, sostuvo.

Por último, sobre la jam de dibujo, propuesta por el tallerista de dibujo, comentó: “Es una técnica que se realizó por primera vez con los alumnos del taller para que pueda participar la comunidad. En Ocupándonos estamos convencidos de que la respuesta es comunitaria y caminamos con esa convicción”