El Boxing Club de Río Gallegos fue sede de una jornada masiva de deporte y recreación, que albergó el Encuentro de Mini Atletismo Escolar destinado a alumnos de 3° grado de la primera unidad pedagógica. La actividad se desarrolló este martes, con un horario que se extendió desde las 8:30 y concluyó cerca del mediodía. Se sumaron más de 400 chicos, repartidos en 15 escuelas de la localidad.

La propuesta se enmarcó dentro del Programa Provincial EduActiva, que impulsa los ejes “+ Educación, + Juego y + Comunidad”, articulado por el Consejo Provincial de Educación (CPE) junto al Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración.

En diálogo con La Opinión Austral, Fabián Cáceres, supervisor del área de educación física en el nivel primario, brindó detalles sobre el alcance y la finalidad del evento. “La actividad estaba destinada para los chicos de tercer grado, de la primera unidad pedagógica de las escuelas de la localidad de Río Gallegos, hubo alrededor de casi 450 chicos de las distintas escuelas que participaron”, destacó.

Fabián Cáceres, supervisor del área de educación física en el ámbito primario.

Asimismo, comentó que “el objetivo principal de este encuentro de mini atletismo fue poder trabajar y desarrollar las habilidades motrices y sociales: de las habilidades motrices tiene que ver con lo que es el salto, carrera y lanzamiento; y las habilidades sociales con lo que tiene que ver con el relacionarse con el otro, la comunicación”.

Cáceres precisó a este medio que la convocatoria estuvo abierta para todas las escuelas, “y quedaba a consideración de los equipos directivos y del profe de educación física poder asistir. Indudablemente, existieron factores que pudieron generar que los chicos vinieran o no al encuentro”.

Finalmente, hizo hincapié en que “la recepción fue muy buena, es muy atractivo para los chicos, teniendo en cuenta que hace muchísimos tiempo que no se realizan actividades desde el área de educación física que tengan que ver con esto, el desarrollo de este tipo de habilidades”. Cabe mencionar que la organización se realizó mediante cupos de 30 alumnos por institución, distribuidos en 15 varones y 15 mujeres.

