El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) Nº 70/2023, que fue anunciado por el presidente y consta de 366 artículos, entre otros puntos, declara “la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025”, por lo que ha recibido todo tipo de opiniones.

El móvil de La Opinión Austral habló con la gente para conocer qué piensa del “plan de estabilización de shock” propuesto por Javier Milei.

Un joven comerciante expresó “me parece bien, hay que tener una medida diferente” y en particular sobre la derogación de la Ley de Alquileres, reconoció que “al inquilino no lo favorece mucho, pero a largo plazo va a ser mejor para todos. Es tiempo de que dejemos de tomar todo a la ligera y gastar y gastar, y tomar una posición en la que paremos un poco y que a largo plazo tengamos un beneficio”.

Otro vecino que trabaja para una empresa de Buenos Aires valoró de manera negativa el DNU. “Está todo mal con eso, las medidas afectan. Toman medidas que generan mucha inflación y ninguna para la gente que trabaja, los sueldos siguen igual, pero los precios siempre aumentan”.

En cuanto a la derogación de la Ley de Alquileres, marcó “está mal. La gente ya no puede alquilar y con todo esto, menos“.

Este jueves aún muchos no habían tenido oportunidad de interiorizarse del mega DNU, sin embargo compartieron la sensación que tuvieron en la jornada. “Por lo que se comenta en la calle, no es muy favorable“, señaló un hombre.

Asimismo, expresó “hay mucha incertidumbre, la gente está muy preocupada y triste. No es muy positivo lo que se ve a futuro. Creo que hay que apoyar al Gobierno para que sea lo mejor posible”.

Otra vecina, que reconoció aún no haber podido leer el DNU completo, afirmó “todos sabíamos que nos teníamos que ajustar el cinturón y es lo que hay”, expresando que “puede ser un buen gobierno. La expectativa es salir de esta miseria en la que estamos metidos hace años“.

Una ama de casa también brindó su opinión y afirmó que las medidas “están bien, hace muchísimo que no contábamos con reformas. Pienso que tenemos ir de a poco acomodándonos, todo se va a ir acomodando, estoy positiva”.

Las opiniones en contra también quedaron evidenciadas. “No estoy conforme. El Gobierno de Javier Milei no va a durar mucho. No le creo, prometió una cosa y está haciendo otra, ya está mintiendo”.

También hubo autocríticas. Un militante peronista sostuvo: “El justicialismo cometió muchos errores, agrandó demasiado el Estado, fue una exageración, pero de ahí a destruirlo… estas son todas medidas que destruyen el Estado. Hay gente que va a pasar hambre, que no tiene recursos, no son personas indiferentes a nosotros, son compatriotas que no van a tener comida para sus hijos, que no van a tener un techo y van a quedar desamparados. Además, es la destrucción de la clase media, no sólo se va a reducir el Estado a su mínima expresión y sin Estado que nos cuide, estamos perdidos”.

“Tendría que haber una reestructuración, pero no de esta manera, la ultraderecha es muy salvaje. No hay forma que dure, se va a excluir a mucha gente”, observó y para cerrar, agregó “hago un mea culpa, hubo mucha equivocación por parte del peronismo y ahora vamos a ver si podemos sobrevivir a esta enorme crisis que viene“.