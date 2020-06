Entrevista exclusiva con la madre de la nena que denunció por abuso al concejal de Río Gallegos

Cuando pasaron minutos de que Roxana hiciera pública su carta en redes sociales, accedió a una entrevista con LU12 AM680. Durante la charla, se le propone no decir su nombre, pero ella aclara que se llama Roxana Perea y que lo quiere contar.

- ¿Cómo fue la escena en la que tu hija te cuenta lo que pasó?

- Es mi primera hija y es muy duro decir todo lo que me dijo, pero hice las cosas como corresponde, yendo a lo judicial, a la Policía, y hace una semana vengo esperando que le hagan pericias, que la vean, porque está mal, ella se lastima y no vemos respuesta de ningún lado y decidí hacerlo público. Tengo miedo por mi hija y por mí, tengo otra bebé de siete meses y tengo miedo por las tres. Yo estaba en la cocina y le saco el celular a la noche cuando se duerme, a raíz de eso la vi en la pieza que estaba llorando y me imaginé que era por el celular. Cuando veo que no paraba de llorar, le digo "¿qué te pasa?" y veo que se empieza a pellizcar la rodilla. "Mamá, alguien me tocaba, pero yo no quiero que te enojes ni hagas nada porque tengo miedo y me da vergüenza", me dijo, ahí yo le levanto la voz y le digo "¡¿qué te pasa?!". Y ella me dice que Emilio, una persona que yo admiraba. Ella no me va a mentir con esas cosas, pero me dijo "él me tocó muchas veces, hasta en Año Nuevo", y la verdad que quedé en shock. Lo primero que hice fue salir de la pieza, llamar a mi mamá mientras lloraba. Después, entre las dos no la podíamos contener.

- Desde que tu hija te lo contó, ¿intentaste comunicarte con Maldonado?, ¿le enviaste algún mensaje o trataste de verlo?

No hablé con él. Un día antes que mi hija confesara, estábamos hablando muy bien, nos escribíamos y todo. Una vez que mi hija me dijo eso, borré su número, todo. Me daba asco tenerlo en el WhatsApp. Me acerqué a la Comisaría de la Mujer y me dijeron "te vamos a llevar con el patrullero a la Sexta". Ahí se pudo decir todo y la hicieron hablar a mi hija, no a mí. Cuando terminaron de hablar, yo dije "bueno, le van a hacer pericias con el médico", pero me mandaron a la casa.

Emilio Maldonado preside el Concejo Deliberante de Río Gallegos.

- El concejal Maldonado fue notificado y sentó domicilio, ¿sabías eso?

No sé nada.

- ¿Sabés si él amenazaba a tu hija? Tal vez con hacerte daño a vos...

Mi hija dice que él no la amenazaba. Yo te voy a decir la verdad: Él nos ayudaba mucho económicamente porque nosotras vivimos solas. Eramos muy amigos. Yo me iba a su casa, él nos invitaba a comer, era como de la familia. No me imagino todavía lo que le hizo a mi hija. Yo admiraba a esa persona, yo y toda la familia lo teníamos "allá arriba" porque ayudaba a la gente. No lo podemos creer porque era alguien que queríamos.

- ¿En algún momento dudaste de hacer la denuncia?

Tenía demasiado miedo de denunciarlo, pero tengo todo el apoyo de mi familia y de la familia de mi hija, porque sino esto va a quedar impune. Fui al juzgado y a Fiscalía, dije que mi hija se está lastimando y necesito ayuda pero no me la dieron, por eso necesito hacerlo público. Ahora que lo conté, tengo mucho miedo.

- ¿De qué?

De que me pase algo, de que la gente que a él lo quiere, lo admira, me haga algo. Tengo angustia, pero trato de no demostrárselo a mi hija para que ella igual esté fuerte (Roxana se quiebra).

- ¿Qué debería suceder ahora?

Tienen que sacarlo de ese cargo, porque llegó por las personas y él es una persona con doble cara. Abusó de mi hija, tiene que ir preso.

- ¿Cómo está tu hija ahora?

Mi hija está acompañada de toda su familia, está bien ahora