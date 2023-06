Escuela Primaria 11: "Los equipos de calefacción no explotan porque tienen mantenimiento constante"

Este martes, la caldera de la Escuela Primaria N°11 de Río Gallegos, ubicada en la calle Perito Moreno 590, sufrió un desperfecto y obligó a interrumpir las clases de varios cursos. Las autoridades del establecimiento y del Consejo Provincial de Educación (CPE) tuvieron que aclarar y llevar tranquilidad a la comunidad escolar luego de que la Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) lanzara un comunicado asegurando que la caldera "explotó", y que habían "niños en la institución", generando una situación de alarma que, llevado a los hechos, no tuvo tal magnitud.

Al respecto, Silvana Aybar, subsecretaria de Infraestructura Escolar del CPE, habló con La Opinión Radio por LU12 AM680 y se refirió a los sucedido en esa institución educativa y las repercusiones del comunicado del gremio docente.

"Es una barrabasada lo que dicen, no puede explotar un equipo de calefacción. El CPE, infraestructura, mantenimiento y todo el personal está constantemente arriba de los equipos de calefacción purgando, revisando, limpiando y arreglando para que no suceda nada raro. De todos modos, los equipos de calefacción no explotan porque tienen un mantenimiento preventivo constante", expresó.

En esa línea, la funcionaria de la cartera educativa provincial aseguró que en el lugar "estaba trabajando la empresa de mantenimiento realizando el purgado de los radiadores y verificando los equipos".

"Cuando un directivo nos llama por una baja de temperatura, nosotros hacemos que la empresa se presente y verifique que la situación está en condiciones. En ese momento, estaban trabajando con uno de los equipos estaban haciendo el purgado, allí se verificó otro equipo que encontramos pasado de temperatura. La válvula o una especie de dial que tiene estaba al máximo. Esto hace que levante la temperatura a mayor presión, el reloj quedó clavado a 120 grados, lo que hace que se active la válvula de seguridad. Cuando se verifica esto. la empresa lo que hace es apagar el equipo para que enfríe. Se apaga y se habilita para el purgado del mismo equipo", detalló Aybar.

En otro tramo de la entrevista, la titular del área de Infraestructura del CPE indicó que en distintos establecimientos educativos ocurre que "tocan los termostatos, elevan la temperatura o la bajan porque tienen calor". "Cuando la bajan nos llaman porque se rompieron los equipos y cuando vamos a verificar los establecimientos tienen el termostato bajo, entonces lo que hacemos es resetear el equipo, levantar el termostato y automáticamente funciona. Son cosas que constantemente le enseñamos a los directivos quiénes están al frente del colegio", agregó.

Respecto a los rumores que circularon este martes sobre la Escuela 11 de Río Gallegos, la funcionaria reiteró: "No explotó como todos están diciendo y algunos medios dieron esta información errónea que hace que los niños y niñas y los papás mismos tengan miedo de esta situación".

En este marco, Aybar señaló: "No voy a hablar con respecto a ADOSAC ni a nadie. Voy a pedir un respeto muy importante a los niños y niñas que tenemos en la escuela. Ellos pueden hacer sus campañas políticas y todo lo que ellos quieran, pero nosotros dentro de las escuelas tenemos chicos y chicas que estamos cuidando y profesores que están trabajando acompañando a los pibes. Respetemos esta situación".

Por otro lado, la funcionaria de la cartera educativa santacruceña señaló que han ocurrido acontecimientos en distintos colegios que han llamado la atención de las autoridades escolares.

"Hemos encontrado dentro de los establecimientos muchas cosas que realmente nos dan que pensar. Por ejemplo, una de las cosas que tenemos como grave problema es que encontramos las válvulas de seguridad cerradas, las válvulas de afuera del medidor cerradas, las térmicas bajas. Todas esas falencias, que no le voy a echar la culpa ni a los docentes ni a ADOSAC, pero les pido por favor que cuidemos a los pibes y pibas que tenemos adentro de las escuelas", manifestó Aybar.

Por último, la subsecretaria de infraestructura del CPE comentó los últimos hechos de vandalismo que se han registrado en instituciones educativas de la capital santacruceña.

"Este fin de semana en el Colegio Guatemala cambiamos 7 vidrios, el fin de semana pasado se cambiaron 12 vidrios. La totalidad de vidrios que venimos cambiando en el Guatemala es aproximadamente 180. En la Escuela Primaria 44 tuvimos vidrios rotos porque tiraron un cascote. En la Escuela 46 también tuvimos vidrios rotos. Esto es constante de todos los días, mantenimiento está todos los días en todas las escuelas, haciendo todo lo que se puede hacer", concluyó