Estalló la polémica por la prohibición de venta de vino y cerveza: ¿qué pasa en Río Gallegos?

En 50 localidades de Argentina ya se aplicó la llamada Ley Seca que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas en los locales, y se desató el debate. Ya son 10 provincias las que adhirieron a esta medida, con el fin de reducir el incumplimiento de la cuarentena obligatoria por las reuniones con alcohol de por medio, así como también por el aumento de la violencia de género en los hogares.

En Santa Cruz, por el momento, no está vigente esta ley. Ya se han notificado casos de fiestas en pleno aislamiento, y grupos de amigos que se reúnen a "tomar birra".

Desde el Hospital Regional de Río Gallegos, enfermeras de la primera línea contaron a La Opinión Austral que son muchas las personas que llegan en estado de ebriedad desde que empezó la cuarentena.

Entre hombres y mujeres, al menos 1 persona llega por noche en estado de ebriedad a la guardia en plena cuarentena.

Una de ellas señaló que al menos 1 persona alcoholizada arriba por noche a la guardia, y que en muchos casos son los mismos familiares y amigos los que llaman para que los vayan a buscar en los domicilios, condiciendo al hecho de que, en muchos casos, arriban luego de romper el aislamiento. Hombres y mujeres indistintamente, hasta un joven de 19 años tuvo que ser atendido recientemente por ingresar ebrio a la guardia.

Si bien no llegan en "coma etílico", indicaron que el estado que presentan requiere generalmente que se les haga una vía para hidratarlos, además de colocarles una sonda nasogastrina para vaciar el estómago y para que, en el caso que vomiten, no se bronco aspiren, y también una sonda vesical para evitar que no se orinen encima.

Ley Seca, ¿si o no?

Decenas de lectores de La Opinión, iniciaron un intenso debate en redes por la prohibición de la venta de alcohol y una hipotética llegada a la legislación de la provincia.

Si bien la Ley Seca que obliga a los negocios a fajar heladeras cual veda electoral no ha llegado a Santa Cruz, la decisión generó enojo, aplausos y humoradas. “Si tuviéramos conducta, nadie debería recortar nada”, comentó una en tono imperativo, mientras otro lector apoyó la determinación: “Me parece perfecto. Debería ser en todo el país”.

En ese extenso ‘ida y vuelta’ entre ciudadanos santacruceños, también existieron posturas radicalmente opuestas. “No creo que prohibir la venta disminuya ni la violencia, ni el abuso, ni la violación de la cuarentena”, sostuvo una mujer en contraposición y remató: “(…) el alcohol es sólo la excusa”.

La problemática por el excesivo consumo de alcohol en la provincia patagónica es de público conocimiento y las consecuencias de este flagelo, en algunos casos, resulta preocupante. Si bien no hay datos que establezcan relación directa entre el alcoholismo y las últimas estadísticas que revelaron que creció un 40% los llamados al 144, es correcto afirmar que los hechos de agresión y abuso se repiten más cuando hay bebidas de por medio.

Anoche, sobre la avenida San Martín, cerca de la intersección con Av. Perón, una larga fila de compradores se formó en la entrada de un kiosco 24 horas. “Salían con packs de birra. De a dos, o tres”, contó una vecina que justo pasaba por ahí. “Pensé que estaban organizando una fiesta, o algo así”, agregó