Estudiantes de escuelas de Educación Primaria de las localidades de Río Turbio, Gobernador Gregores, El Calafate, Puerto San Julián y Río Gallegos, rindieron este jueves el examen correspondiente a la Instancia Regional- Zona Sur de las XXI Olimpiadas Provinciales de Matemática de Santa Cruz, organizadas por la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA).

Los y las estudiantes, que participan en el Nivel Menores del certamen – correspondiente a la categoría Ñandú de las Olimpiada Nacional de Matemática, se encontraron en la Sala “Iris Bergero”’ del Campus Universitario de la Unidad Académica Río Gallegos (UARG) para resolver los problemas preparados por la Olimpiada de Matemática Argentina (OMA) para esta instancia.

Paralelamente, se desarrolló en Caleta Olivia el examen correspondiente a la Zona Norte, con la participación de estudiantes de distintas localidades.

La Instancia Provincial se llevará a cabo en octubre en Caleta Olivia.