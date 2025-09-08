La comunidad de Río Gallegos tuvo que lamentar este lunes un nuevo hecho de vandalismo, esta vez sobre una escultura que homenajea al padre Juan Barrio Herrero.

La obra, se encuentra emplazada entre calle Defensa y Pasteur, a pasos de la ermita de la virgen del Carmen en el barrio homónimo.

Desconocidos rayaron con fibrón negro la escultura, dibujándole el flequillo y bigote característico de Adolfo Hitler, la representación de insignias militares sobre su pecho, y por si quedase alguna duda de la intencionalidad, sobre el brazo izquierdo le dibujaron una esvástica.

En el brazo izquierdo, le dibujaron una esvástica. Foto: José Silva/La Opinión Austral

El sacerdote falleció en 2013 no sin haber dejado una importantísima obra en la comunidad de la capital santacruceña.

Barrio Herrero nació en Segovia, España, el 10 de mayo de 1927, fue ordenado sacerdote en la diócesis de Segovia el 15 de julio de 1963 y llegó a Río Gallegos, el 12 de octubre de 1966.

Al ser recibido por monseñor Mauricio Magliano, el cura preguntó cuál era su parroquia a lo que el obispo respondió: “La diócesis es su parroquia”.

Barrio fue visionario, supo que la ciudad iba a crecer y proyectó parroquias, la última fue la Iglesia San Benito, la cual no llegó a inaugurar, pero sí logró comenzar a edificar.

El Gobierno de Chile le confirió al sacerdote el diploma al mérito en el exterior .

Los recuerdos del padre Juan sobran en la comunidad de Río Gallegos por lo que su fallecimiento, cuando se encontraba pronto a cumplir 86 años, causó gran conmoción.

Por su labor incluso fue reconocido por el Gobierno de Chile que le confirió el diploma al mérito en el exterior.

“Como chilenos sentimos el deber de agradecerle públicamente por su misión. Él no fue excluyente, quería a los chilenos y gozaba con nuestras tradiciones y costumbres. Lo hacía como cualquier ciudadano chileno, era español, pero vivía como un chileno más“, manifestó el entonces cónsul chileno Jorge Salinas Paredes durante un homenaje póstumo en 2013.

La escultura también fue un reconocimiento a su huella en la comunidad por parte de Rudy Ulloa.

Tras conocerse el hecho de vandalismo, La Opinión Austral conversó con María Cataldo, responsable de Cáritas de la parroquia “Nuestra Señora del Carmen”.

“Fue una sorpresa. Una persona del barrio me avisó que habían vandalizado la estatua del padre Juan, te da mucha pena porque son poquitas cosas las que hay en el barrio y los vecinos no cuidan, no ven nada, no llaman a la policía para avisar cuando se están haciendo estos actos de vandalismo. La parroquia también está rayada porque los chicos pasan con aerosoles”, mencionó.

“Se han perdido tanto los valores que ya no hay respeto ante nada”. MARÍA CATALDO, RESPONSABLE DE CÁRITAS DE LA PARROQUIA “NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN”

Asimismo, señaló que la escultura no es responsabilidad de la parroquia. “Somos parte como iglesia católica, pero no hay ninguna persona encargada y al estar en una plaza, le corresponde al municipio. Como es reciente todavía no le conté al padre Cristian de lo sucedido, ni tampoco consulté con la comunidad parroquial, no me dio tiempo a nada”, manifestó.

Así quedó la escultura en homenaje al padre Juan, tras ser vandalizada. Foto: José Silva/La Opinión Austral

Cataldo lamentó la intención de “hacer daño” y agregó “se han perdido tanto los valores que ya no hay respeto ante nada”.

“A veces lo minimizan, pero el padre Juan fue una figura muy importante para el crecimiento de Río Gallegos”, remarcó.

Ante lo sucedido, aprovechó la oportunidad para invitar a quien tenga conocimientos artísticos a restaurar la escultura. “Esto no es propiedad de nadie, si vienen a hacer un acto de bien, nadie les va a decir algo. Sería lindo que alguien se acerque y diga que quiere hacer este trabajo, para que sepamos y podamos darle las gracias“, cerró.