El lunes 25 de septiembre, algunos trabajadores de la Argentina podrán disfrutar un día extra de descanso. Esto se debe a que la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) decidió cambiar la fecha del feriado por el Día del Empleado de Comercio.

Si bien se trata de una celebración que se realiza cada año el 26 de septiembre, en esta ocasión se acordó su traslado para el 25 del presente mes. De esa manera, muchos comerciantes del sector podrán aprovechar un fin de semana largo.

Sin embargo, la CAC destacó que dicho festejo en nada afectará la apertura de los establecimientos cuando éstos sean atendidos por sus dueños o con empleados que acepten trabajar durante esa jornada.

Feriado por el Día del Empleado de Comercio: cuándo será en Río Gallegos

De acuerdo al organismo, queda a criterio de los empleadores y sus dependientes (comprendidos en el CCT 130/75), la posición a adoptar al respecto. En ese sentido, habrá lugares en lo que no se adherirá a este cambio de fecha del feriado: uno de ellos es la ciudad de Río Gallegos, Santa Cruz, donde algunos negocios cerrarán el próximo martes.

Cabe destacar que el lunes 25 los empleados mercantiles tendrán la opción de prestar o no servicios laborales, con todos los efectos y alcances de la Ley 26.541, que asimila dicha conmemoración a los feriados nacionales.

Estos días no exigen el otorgamiento de un descanso compensatorio cuando se trabaja, sino el pago de un recargo equivalente del 100%.

Si no se trabaja, el empleado tiene descanso esa jornada, pero su remuneración mensual no variará. Por ello, en materia de remuneración se deberá dar cumplimiento a lo establecido por las normas vigentes, no pudiéndose otorgar el día en cuestión como franco compensatorio del descanso semanal.

Día del Empleado de Comercio: qué locales cierran

Los sectores de comercio que generalmente no realizan sus tareas por el feriado son cadenas de supermercados, locales de indumentaria, jugueterías, tiendas de calzado, galerías y centros comerciales.

Por lo pronto, ya son varios los rubros que anunciaron que no trabajan durante el Día del Empleado de Comercio. Entre ellos:

Confederación del Comercio de la República Argentina

Cámara Argentina de Comercio

Cámara de Comerciantes Mayoristas

Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal

Cámara Argentina de Agentes de Bienes Raíces

Federación Argentina de Comercio en Artefactos para el Hogar y Afines

Federación Argentina de Cooperativas Agrarias

Centro de Consignatarios de Productos del País

Perfumistas Detallistas y Asociados

Confederación General de Empleados de Comercio de la República Argentina

Por qué el Día del Empleado de Comercio es el 26 de septiembre Cada 26 de septiembre, los empleados de comercio festejan su día debido a la sanción de la Ley N.º 11.729, sancionada durante la presidencia de Agustín Pedro Justo en 1934. Esta normativa asegura estabilidad del trabajo, indemnización ante el despido arbitrario y vacaciones pagas para todos los empleados de comercio. La fecha fue establecida por la ley N° 26.541, aprobada por el Congreso el 11 de noviembre de 2009 y promulgada, de hecho, el 10 de diciembre del mismo año, para que empleados y empleadas del sector puedan descansar. Ese día, los comerciantes tienen la facultad de abrir sus locales o mantenerlos cerrados. "Establécese como descanso para los empleados de comercio, el día 26 de septiembre de cada año, en que se conmemora el Día del Empleado de Comercio", reza el artículo 1° de la mencionada ley. "En dicho día los empleados de comercio no prestarán labores, asimilándose el mismo a los feriados nacionales a todos los efectos legales", agrega en su artículo 2°.