El concesionario oficial Volkswagen Autobahn lanzó este jueves en Río Gallegos “Fin de semana Tera“. Será por 72 horas y contará descuentos y beneficios para los interesados en adquirir esta nueva unidad. Con un diseño moderno, bajo consumo y precios competitivos, este automóvil  ya está disponible para que los vecinos de Santa Cruz lo conozcan y la reserven.

El gerente de ventas Esteban Valverdis destacó que “el cliente que subscrita por esta nueva unidad que es el icono de Volkswagen obtendrá beneficios únicos a diferencia de lo que ofrecemos todo el año”.

Disponible con motor 1.6 MSI o 1.0 turbo, el vehículo promete bajo consumo y un torque de 170 Nm, ofreciendo un equilibrio entre potencia y eficiencia.

Diseño y prestaciones del nuevo Tera de Volkswagen

El Volkswagen Terra se presenta en seis colores y cuatro versiones, con opciones de caja manual o automática. Entre sus características se incluyen:

  • Portaequipaje de serie.
  • Baúl amplio para su segmento.
  • Equipamiento de confort superior al promedio de modelos de entrada.
  • Su precio de lanzamiento en Argentina es de $29.900.000, posicionándose como el SUV más económico de Volkswagen.

Disponibilidad y horarios

La presentación del Volkswagen Tera se realiza de forma simultánea en todo el país. En Río Gallegos, los interesados pueden acercarse a Paso de los Arrieros 1892, sobre la colectora de la Autovía, cerca de la rotonda de la Bark.

Horario especial del Fin de Semana Tera: hasta el domingo, de 9 a 20 horas.

También podés realizar tus consultas por llamada o vía mensaje de WhatsApp al 2966 70 1921.

Con esta llegada, Volkswagen busca conquistar el segmento SUV de entrada con un modelo que combina accesibilidad, estilo y eficiencia, y que ya despierta gran interés entre los santacruceños.

