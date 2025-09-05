Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El concesionario oficial Volkswagen Autobahn lanzó este jueves en Río Gallegos “Fin de semana Tera“. Será por 72 horas y contará descuentos y beneficios para los interesados en adquirir esta nueva unidad. Con un diseño moderno, bajo consumo y precios competitivos, este automóvil ya está disponible para que los vecinos de Santa Cruz lo conozcan y la reserven.

El gerente de ventas Esteban Valverdis destacó que “el cliente que subscrita por esta nueva unidad que es el icono de Volkswagen obtendrá beneficios únicos a diferencia de lo que ofrecemos todo el año”.

Disponible con motor 1.6 MSI o 1.0 turbo, el vehículo promete bajo consumo y un torque de 170 Nm, ofreciendo un equilibrio entre potencia y eficiencia.

Diseño y prestaciones del nuevo Tera de Volkswagen

El Volkswagen Terra se presenta en seis colores y cuatro versiones, con opciones de caja manual o automática. Entre sus características se incluyen:

Portaequipaje de serie.

Baúl amplio para su segmento.

Equipamiento de confort superior al promedio de modelos de entrada.

Su precio de lanzamiento en Argentina es de $29.900.000, posicionándose como el SUV más económico de Volkswagen.

Disponibilidad y horarios

La presentación del Volkswagen Tera se realiza de forma simultánea en todo el país. En Río Gallegos, los interesados pueden acercarse a Paso de los Arrieros 1892, sobre la colectora de la Autovía, cerca de la rotonda de la Bark.

Horario especial del Fin de Semana Tera: hasta el domingo, de 9 a 20 horas.

También podés realizar tus consultas por llamada o vía mensaje de WhatsApp al 2966 70 1921.

Con esta llegada, Volkswagen busca conquistar el segmento SUV de entrada con un modelo que combina accesibilidad, estilo y eficiencia, y que ya despierta gran interés entre los santacruceños.