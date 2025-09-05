Your browser doesn’t support HTML5 audio
El concesionario oficial Volkswagen Autobahn lanzó este jueves en Río Gallegos “Fin de semana Tera“. Será por 72 horas y contará descuentos y beneficios para los interesados en adquirir esta nueva unidad. Con un diseño moderno, bajo consumo y precios competitivos, este automóvil ya está disponible para que los vecinos de Santa Cruz lo conozcan y la reserven.
El gerente de ventas Esteban Valverdis destacó que “el cliente que subscrita por esta nueva unidad que es el icono de Volkswagen obtendrá beneficios únicos a diferencia de lo que ofrecemos todo el año”.
Disponible con motor 1.6 MSI o 1.0 turbo, el vehículo promete bajo consumo y un torque de 170 Nm, ofreciendo un equilibrio entre potencia y eficiencia.
Diseño y prestaciones del nuevo Tera de Volkswagen
El Volkswagen Terra se presenta en seis colores y cuatro versiones, con opciones de caja manual o automática. Entre sus características se incluyen:
- Portaequipaje de serie.
- Baúl amplio para su segmento.
- Equipamiento de confort superior al promedio de modelos de entrada.
- Su precio de lanzamiento en Argentina es de $29.900.000, posicionándose como el SUV más económico de Volkswagen.
Disponibilidad y horarios
La presentación del Volkswagen Tera se realiza de forma simultánea en todo el país. En Río Gallegos, los interesados pueden acercarse a Paso de los Arrieros 1892, sobre la colectora de la Autovía, cerca de la rotonda de la Bark.
Horario especial del Fin de Semana Tera: hasta el domingo, de 9 a 20 horas.
También podés realizar tus consultas por llamada o vía mensaje de WhatsApp al 2966 70 1921.
Con esta llegada, Volkswagen busca conquistar el segmento SUV de entrada con un modelo que combina accesibilidad, estilo y eficiencia, y que ya despierta gran interés entre los santacruceños.
