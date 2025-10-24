En Veneto Automotores, la concesionaria oficial de Chevrolet en Río Gallegos, aseguran que hoy tener un auto 0 km ya no es un sueño lejano. Con nuevas opciones de financiación total, cuotas fijas y descuentos exclusivos, la empresa ofrece una oportunidad ideal para quienes buscan renovar su vehículo o cumplir el sueño del 0 km con el respaldo de una marca líder como Chevrolet.

Andrea, asesora de ventas, detalló que durante estos días están promocionando toda su gama de 0 km, que va abarcan lo modelos Onix, Tracker, Spin, S10 y Montana, todos financiados en un 60, 70, 80 y hasta un 100% del 0 km.

El proceso es simple y accesible para quienes deseen adquirir su primer vehículo o cambiar el actual. “Aquel vecino que quiera llegar a un 0 km o incluso ahorrar, puede hacerlo solo con su DNI. Estamos tomando siete carpetas promocionales con suscripción bonificada y la posibilidad de entregar su usado como parte de pago”, explicó.

FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL.

La asesora enfatizó que Chevrolet ofrece planes accesibles para todos los presupuestos.

“Queremos darle a conocer al vecino que no es imposible poder llegar a un 0 km. Si pueden pagar una cuota de $300.000 mensuales, ya pueden acceder a su auto. Hoy Chevrolet es una de las pocas marcas que te financia el 100% de tu próximo auto”, remarcó.

Modelos disponibles

Veneto Automotores cuenta con una amplia gama de vehículos nuevos, entre los más buscados por los vecinos de la ciudad:

Chevrolet Onix , de cuatro o cinco puertas, con un baúl de 500 litros.

, de cuatro o cinco puertas, con un baúl de 500 litros. Tracker , el SUV nacional más elegido.

, el SUV nacional más elegido. Spin , en versiones de 5 y 7 asientos.

, en versiones de 5 y 7 asientos. S10 , ideal para el trabajo y la aventura.

, ideal para el trabajo y la aventura. Montana, una pickup con estilo urbano.

“Contamos con cuotas planas, reales y sin sorpresas. Queremos que los clientes sepan exactamente lo que están pagando. Si tienen un usado, pueden hacer un plan llave por llave, y si no cuentan con un usado podemos financiarles el 100% de un Onix Plus”, explicó Andrea.

Andrea, asesora de ventas de Veneto. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Beneficios y cupos limitados

La promoción cuenta con cupos limitados a siete suscriptores que se contacten durante esta semana.

“A quienes nos manden un mensaje o nos visiten en la concesionaria les bonificamos la suscripción, y además pueden acceder a 12 cuotas fijas, un 20% de descuento, bonificación en el seguro al momento de retirar el vehículo y la posibilidad de financiar el 100% del 0 km”, cerró Andrea.

La imponente Chevrolet Silverado, potencia y diseño en un solo modelo, disponible en Veneto Automotores con planes de financiación y asesoramiento personalizado. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Horarios y contacto

Para consultas, los interesados pueden comunicarse al 2966 63 11 20, o acercarse a Veneto Automotores, ubicado en San Martín y Provincias Unidas.

“Estamos de lunes a sábado de 9 a 19:30. Que se acerquen, pregunten, dejen su consulta o una llamada perdida y los asesoramos personalmente”, comentó Andrea.

¡No dejes pasar esta oportunidad! Acercate a Veneto Automotores, conocé todos los planes de financiación de Chevrolet y empezá a manejar tu 0 km hoy mismo.