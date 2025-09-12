Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En Autobahn, concesionario oficial Volkswagen, se está realizando la preventa del Tera, la nueva incorporación al mercado de los SUVW medianos.

Marcela Chávez, asesora de ventas, dio a conocer: “Estamos promocionando carpetas exclusivas por el nuevo Volkswagen Tera. Este sábado vamos a tener el lanzamiento oficial en el concesionario, van a estar todas las versiones de la unidad presentadas, para que los vecinos se puedan acercar y conocer este nuevo ícono de Volkswagen”.

Desde este viernes 12 y hasta este sábado 13 de septiembre, inclusive, los interesados podrán acceder a carpetas exclusivas con diferentes beneficios.

“Los vecinos van a poder acceder a una financiación a tasa de interés 0%, financiar la totalidad de la unidad solamente con el DNI, con cuotas superbajas, de 280 mil pesos en adelante“, precisó la asesora.

“Tienen entregas pactadas del auto por contrato y se activa el plan canje, el vecino tiene la posibilidad de entregar un vehículo como forma de pago y no quedarse a pie en ningún momento”, agregó.

Chávez aclaro que estos beneficios en los precios de las cuotas y valor de la unidad son “solamente por la preventa de este nuevo ícono que tenemos en el concesionario, tienen que aprovechar esta nueva oportunidad que estamos brindando“.

Quienes quieran conocer las unidades o realizar consultas para acceder a las carpetas exclusivas pueden dirigirse a las oficinas de la concesionaria oficial, ubicadas en Paseo de los Arrieros 1892 en Río Gallegos o comunicarse al 2966-523119.

De esta manera, el futuro dueño podrá simular la financiación, “ver qué monto de cuota pueden manejar y si tienen una unidad como forma de pago, lo podemos cotizar y brindarle la mejor oportunidad y la mejor financiación al vecino”, cerró.