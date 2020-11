Fueron a la marcha nacional de la marihuana y los multaron por "romper" la cuarentena: "Nos toman como delincuentes"

En todo el país, este sábado se desarrollaba la Marcha Nacional de la Marihuana. En Río Gallegos, la Red Case (Cultivar, Amor, Salud y Esperanza) había convocado a reunirse en piloto Lero Rivera a metros de ruta 3, con el objetivo de celebrar la reciente reglamentación del uso del cannabis medicinal.

"Vino la policía de muy mala manera a sacarnos del lugar, a maltratarnos. Fue bastante triste el momento. No era necesario que nos traten de esa manera", contó Marita Alvarado, referente de la Red Case a La Opinión Austral.

De acuerdo a lo que señaló, el personal policial no se identificó y no lograron saber a qué seccional pertenecían. Únicamente les indicaron que había una denuncia, sobre lo cual manifestó que "me parece muy raro que nos denuncien cuando estábamos haciendo las cosas bien. Lamentablemente se ve que nunca les tocó lo que nos está tocando a nosotros".

Foto: Mirta Velásquez/La Opinión Austral

Tras la llegada de los efectivos que solicitaron se disuelva la reunión, Alvarado evaluó "ahora sí nos demostró la Policía que nos toman a nosotros como delincuentes. Había un nene que se escondió por el miedo, no me parece justo".

💚 ROSARIO AMANECE VERDE 💚 ☀️ Esta mañana la ciudad amaneció con plantas de cannabis en plazas. ✊ Es parte del gran plantón que propuso el activismo cannábico para la Marcha Nacional de la Marihuana 🌿 pic.twitter.com/ID3mnCXKTF — Revista THC (@revistaTHC) November 21, 2020

Angustiada, Alvarado expresó que la intención de la reunión, con distanciamiento social, era "festejar y compartir una linda tarde. Sabíamos que iba a llover pero había un lugar para resguardarse un rato o adentro de sus autos".

"No es justo que hagan esto, que venga la Policía que nos tomen como delincuentes", manifestó y agregó que "siempre supimos que íbamos a ser discriminados pero pensábamos que la policía estaba de nuestro lado pero se nota que no. Fue un mal momento para todos"