Fundada el 27 de noviembre de 2007, la Fundación TEA Santa Cruz está celebrando 18 años en actividad.

“Estamos muy contentos, con una mirada muy positiva hacia todo el trabajo que venimos realizando hace ya 18 años como fundación, pero con las madres que lo han fundado desde mucho tiempo atrás. Ha sido un tiempo de mucho crecimiento y también de muchas redes a nivel nacional e internacional, lo que nos llena de orgullo”, expresó Silvina Lamas, presidenta de la fundación, a La Opinión Austral.

Tanto el viernes como el sábado, desarrollaron actividades en el marco del aniversario. Por un lado, la 3era edición de la Expo ITEA, una muestra anual del Instituto para Trastornos del Espectro Autista. “Todos los equipos del instituto hacen una muestra del trabajo con los alumnos en ambos turnos”, indicó.

En tanto que el sábado se realizó el cierre y muestra de los talleres recreativos de la Fundación. “Fue abierto también para que la comunidad pueda asistir y conocer cómo se trabaja dentro de estos talleres, también se recibieron inscripciones y postulaciones para el año que viene”, acotó.

La muestra de fin de año de los talleres recreativos de la Fundación TEA Santa Cruz reunió a las familias en la tarde del sábado. Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral

Además, en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora este 3 de diciembre, está previsto para el sábado 13 de diciembre la realización de una charla abierta familiar.

Al respecto, Lamas manifestó que el objetivo “es poder acompañar a las familias que están en proceso de diagnóstico, que tienen sospecha de autismo, y aquellas que lo han recibido hace poco y todavía no cuentan con la información necesaria y las herramientas, sabemos que hay una lista de espera gigante para poder acceder a terapias y consultas”.

“Nuestra intención es acompañar como fundación a todas esas personas, abrazarlas, poder brindarles la información y las estrategias que necesitan y también desmitificar un poco lo que uno puede llegar a encontrar en internet cuando se aproxima el diagnóstico y lo primero que hace es googlear, no lo recomendamos y vamos a estar brindando información en ese sentido”, completó.

Con juegos e inflables, niños y niñas cerraron el año. Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral

Cabe señalar que la información sobre las inscripciones, horario y lugar de la charla será publicada por la Fundación TEA Santa Cruz en sus redes sociales próximamente.

Durante el encuentro, presentarán los proyectos y el trabajo que realizan para que “la comunidad los conozca y para que también nos ayude a seguir haciendo cadena con esta información que sabemos que llega mucho más de boca en boca”.

“Siempre estamos abiertos a familias que quieran sumarse al trabajo con nuevas ideas, nuevas propuestas. La fundación es de puertas abiertas“, concluyó.