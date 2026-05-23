La apertura del Mercado Concentrador Patagónico en Río Gallegos generó una verdadera revolución entre los vecinos, que desde temprano llegaron al predio ubicado frente al aeropuerto para aprovechar precios más bajos, variedad de frutas y verduras y productos frescos llegados desde distintos puntos del país.
Desde las 10 de la mañana, el movimiento fue constante en el predio de Santa Cruz Puede, ubicado sobre la Ruta Nacional Nº 3, donde decenas de familias realizaron largas filas para acceder a la venta minorista en este primer día de funcionamiento abierto al público general.
Entre carros, bolsas de cebolla, cajones de fruta y comentarios sobre los precios, la escena recordó a los grandes mercados concentradores del país. Algunos vecinos destacaron el ahorro, otros remarcaron la calidad de la mercadería y también aparecieron las primeras observaciones vinculadas a la organización y los tiempos de espera.
“Vale la pena venir”
Uno de los testimonios fue el de Raúl Contreras, vecino de Río Gallegos, quien aseguró que los precios justificaban el viaje y la espera.
“Vale la pena por los precios, hay que aprovechar”, expresó mientras cargaba verduras y hortalizas. Según detalló, gastó alrededor de 30 mil pesos en distintos productos.
En la misma línea, Florindo Bravo comentó que la zanahoria se conseguía a valores muy por debajo de los habituales. “Creo que estaba 1.500 pesos el kilo. Está muy barato”, señaló.
Otra vecina, Rosa Gallardo, contó que recorrió distintos puestos buscando ofertas. “Hay cosas que valen la pena. Compré frutas, verduras, morrones y cebolla”, indicó.
La mayoría coincidió en que los precios eran más accesibles que en supermercados y verdulerías tradicionales de la capital santacruceña.
Qué precios encontraron los vecinos
Durante la jornada se pudieron observar distintos valores en frutas y verduras:
- Palta: 4.900 pesos el kilo o 1.000 pesos la unidad
- Limón: 2 kilos por 3.000 pesos
- Papa negra: 4 kilos por 4.300 pesos
- Papa blanca: bolsa grande a 18 mil pesos
- Zanahoria: 2 kilos por 3.500 pesos
- Cebolla: 4 kilos por 3.900 pesos
- Banana: 3 kilos por 4.500 pesos
- Tomate: 2 kilos por 4.000 pesos
- Peras: maple de 4,5 kilos por 10 mil pesos
Uno de los productos más buscados fue justamente la palta, que varios compradores compararon con precios de comercios locales donde puede superar los 12 mil pesos por kilo.
Calidad y sabor: otro de los puntos destacados
Además del precio, muchos vecinos remarcaron la calidad de la mercadería. José Silva, uno de los compradores, sostuvo que “se siente el sabor de la fruta”.
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“Probé la manzana y realmente tiene gusto. Acá muchas veces compramos fruta que llega verde o sin sabor”, comentó.
Sandra, una trabajadora oriunda de Entre Ríos que colaboraba en uno de los stands mientras aguardaba la llegada de un camión con cítricos, explicó que próximamente habrá mandarinas, pomelos y naranjas.
“Son productos muy jugosos y ahora en invierno la vitamina C es importante”, afirmó.
También hubo degustaciones de manzanas provenientes de Río Negro y varios vecinos destacaron el sabor de las uvas chilenas y las peras.
Largas filas y algunos reclamos
El éxito de convocatoria también dejó algunos inconvenientes. La alta demanda provocó importantes tiempos de espera en los stands con mayor variedad de productos.
Algunos vecinos señalaron que estuvieron más de 20 minutos haciendo fila y hubo personas mayores que decidieron retirarse sin comprar.
“Está bien el precio, pero hay mucho tiempo de espera”, expresó Jalisto, un vecino del barrio 22 de Septiembre.
Otros pidieron mejorar la organización y sumar más puestos para agilizar la atención.
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“Es el primer día, pero esto tiene que crecer”, opinó Mario Albóndoz, quien destacó la iniciativa y consideró que “si los precios se mantienen en el tiempo, va a ser beneficioso para la gente”.
“No venimos a fundir a nadie”
Durante la jornada también habló Gustavo Sivorí, presidente de Santa Cruz Puede, quien defendió el proyecto y aseguró que el objetivo es ofrecer una alternativa para que los vecinos puedan comparar precios.
“No venimos a fundir a ningún verdulero. Queremos que nuestros vecinos tengan otra opción y puedan acceder a productos de calidad a precios razonables”, sostuvo.
Además, adelantó que en las próximas semanas se sumarán más productores y emprendedores locales, con espacios gratuitos para quienes quieran vender mermeladas, conservas y otros productos regionales.
También confirmó la llegada de nuevos productos como huevos, cítricos y frutillas.
Un paseo familiar además de las compras
Más allá de las ventas, el Mercado Concentrador Patagónico se transformó en un paseo para muchas familias. Hubo vecinos que recorrieron el predio con chicos, degustaciones de frutas y hasta reencuentros inesperados entre antiguos amigos universitarios.
“Es un plan distinto. Los chicos están comiendo fruta y eso está bueno”, comentó uno de los asistentes.
El mercado funciona en el predio de la ex Austral Construcciones y permanecerá abierto los sábados de 10 a 16 horas para venta minorista.
Las observaciones
Entre los puntos que los propios vecinos señalaron para mejorar aparecen:
- Mayor organización en las filas
- Más puestos de atención
- Mejor señalización para llegar al predio
- Prioridad para adultos mayores
- Agilizar los tiempos de cobro y entrega
- Incorporar más productos y variedad
Pese a las demoras y la gran convocatoria, el balance del primer día fue positivo y dejó en evidencia el interés de los riogalleguenses por acceder a frutas y verduras frescas a precios más accesibles.
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