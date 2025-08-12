Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Hace tres años detectaron en Antonella Reyes escoliosis, una curvatura anormal de la columna vertebral que, si resulta grave o progresa rápidamente, requiere cirugía. La joven riogalleguense, de 13 años, deberá ser intervenida quirúrgicamente para corregir dicha desviación; por ello, su familia organizó una rifa con la donación de una torta de la panadería de su barrio, apelando a la solidaridad de los vecinos.

Afortunadamente, la madre de la adolescente, Verónica Cárdenas, confirmó este martes a La Opinión Austral que ya cuenta con fecha para la derivación a Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La intervención recibió la autorización de la Caja de Servicios Sociales y se llevará a cabo este mes. “El 21 de agosto es la fecha para la derivación, y Antonella ingresaría al quirófano el 23 para operarse en el Sanatorio Finochietto“, precisó Verónica.

Foto: José Silva/La Opinión Austral

Además, expresó su agradecimiento “a todos los que donaron y continúan colaborando, muchas gracias por estar pendientes de la salud de ´Anto´. Lo valoro de todo corazón, a cada uno… a los amigos, docentes, especialmente a las familias que están al pie del cañón”.

A comienzos de agosto, cuando se difundió la rifa solidaria, Verónica relató a LOA cómo comenzó todo: “Cuando el pediatra pidió una placa para ver cómo iba su crecimiento, saltó que tenía escoliosis. Desde los 10 años está con tratamiento y estuvo usando corset durante un año”, comentó. “Al principio el doctor Córdoba vio que se podía corregir, pero ahora no se puede corregir porque de 5 pasó a casi 8”, añadió en referencia al grado de curvatura.

La joven, quien debió realizarse placas radiográficas y resonancias magnéticas durante estos tres años, contó: “A veces me molesta, cuando hace mucho frío”. Por su parte, Luis Reyes, su papá, explicó: “Nosotros empezamos a hacer numeritos y notas, a ver si nos ayudaban para poder juntar plata porque la Caja no cubre todo, es para poder tener esa plata en caso de que haya que comprar remedios o alguna cosa”.

Luego del llamado del Dr. Segal el 25 de junio, Verónica habló con su esposo para comenzar a juntar el dinero. “Nos habían dado fecha para septiembre, pero cierra el aeropuerto entonces se adelantó para agosto”, acotó.