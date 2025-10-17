Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este jueves, una delegación de Club Unión Santacruceña de Río Gallegos viajó a El Calafate y al menos una docena de los niños que integran el grupo no pudieron trasladarse a Córdoba, donde iban a participar de un certamen deportivo.

Las familias señalaron que la agencia de turismo contratada los habría estafado, tras lo cual durante el transcurso de la tarde-noche se hicieron presentes en el domicilio de la propietaria.

En este marco, la propietaria de la agencia de turismo adelantó a La Opinión Austral que iniciará acciones legales y que tiene pruebas para ello.

“Hubo una falta de ética y de respeto”, manifestó al tiempo que sostuvo que “los pagos no se hicieron, algunos, de forma correcta y faltaron pagos de otros”.

La empresaria sostuvo que “ejercieron mucha violencia de género e invasión de propiedad privada. Pido una retractación de mi buen nombre y honor”.

“El presidente de la institución es un hombre violento que intentó agredir físicamente y el abogado del club que tiene dos versiones, una cuando habló conmigo y otra con ellos. Le dijo delante de testigos en casa que no se comporte así porque lo podía denunciar por violencia y acoso psicológico. Otro quería incendiar la casa, se entro sin permiso a una propiedad bajo amenaza”, expuso.

Leé más notas de La Opinión Austral