Hay 1.100 médicos listos para contener la pandemia

El pediatra Horacio Córdoba, presidente del Colegio Médico de la Zona Sur de Santa Cruz, indicó a La Opinión Austral que todos los colegiados hoy están a disposición de lo que requieran los hospitales públicos para dar contención en la pandemia. En la provincia -de acuerdo a la matrícula del Consejo Médico- hay 1.100 profesionales de la salud, trescientos de ellos en Río Gallegos. “Hemos conformado un único equipo, somos un solo guardapolvo blanco”, aseguró, sin dejar de mencionar que la curva de contagio se acelerará hacia fin de mes.

Córdoba marcó que la totalidad de los colegiados “estamos a disposición del Ministerio de Salud para trabajar en conjunto”. Explico que el 80% de los 160 médicos que representa la institución hoy hacen consultorio. “El objetivo es que el Hospital Regional esté libre para atender los casos sospechosos de COVID-19”. El plantel restante del cuerpo colegiado no está trabajando porque se trata de personas de riesgo, el segmento que supera los 65 años.

“Todo el sistema de salud, enfermeros, kinesiólogos y dependencias estatales, estamos trabajando para frenar esta pandemia. Se ha conformado un equipo entre lo público y lo privado. Hoy somos un solo guardapolvo blanco”, manifestó.

Córdoba precisó que hoy el eje está puesto en responder la demanda que tenga el paciente. “Es momento de trabajar, y luego todo el sistema de salud deberá ser valorado por lo realizado”, repitió en sus declaraciones a LOA, dejando de lado las diferencias con la Caja de Servicios Sociales.

De esta manera, ratificó que los consultorios privados están abiertos, pero la consulta ha caído en un 25%. “Está bien porque la gente se encuentra en su domicilio. Nosotros buscamos resolver las consultas comunes que se repiten en esta época de baja temperatura, para que el hospital no se sature de pacientes”, precisó.

El impacto económico que genera la pandemia en el sistema de salud es importante, pero será más importante el impacto que tenga en toda la economía. De esta manera, el profesional aseguró que la baja laboral también se siente en la medicina. Así, explicó que el Colegio Médico desarrolla en promedio unas 25 mil consultas mensuales, hoy reducidas en un 20%. “La baja la sentiremos en los próximos meses, pero lo importante es sobrellevar esta pandemia”, aseguró.

El pediatra aseguró que la ciudad capital de Santa Cruz hoy está preparada para la aceleración de la curva que asegura habrá en las próximas semanas. El Hospital Regional posee más de 160 camas, que serán reforzadas con el Hospital Militar, sanatorios y clínicas, para el aislamiento que requieran los pacientes.

Tras ratificar que Santa Cruz cuenta con 1.100 profesionales, insistió en que la gente respete la cuarentena. “Esperemos que llegado el momento crítico no falten médicos, pero dependerá de la responsabilidad de la sociedad. Hay que comprender que debemos quedarnos en nuestras casas. Si hay una catástrofe, no serán responsables ni los médicos, ni los enfermeros, ni los gobernantes, la culpa será de quienes no se queden en sus casas”, apuntó.