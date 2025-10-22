Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el Día de la Pediatría, instituido en 1973 en conmemoración de la fundación de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) el 20 de octubre de 1911, este lunes tuvo lugar un acto en Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Cabe recordar que la SAP fue posible gracias a la visión del Dr. Gregorio Aráoz Alfaro y un grupo de médicos adelantados a su tiempo, que entendieron la necesidad de dar a la infancia un lugar central en la medicina. La sociedad precedió en 20 años a la Asociación Española de Pediatría y se consolidó como referente regional y mundial en el cuidado de la salud infantil.

El pediatra Héctor Tejada, oriundo de San Juan y residente en Santa Cruz desde hace 48 años, fue reconocido por la Sociedad Argentina de Pediatría. Foto: gentileza

Durante el acto que tuvo lugar este lunes en la sede Salguero en Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reconoció a la Comisión Directiva 2023-2025 y se dio la bienvenida a las nuevas autoridades. Además se realizaron reconocimientos, entre ellos, el de miembro honorario nacional al Dr. Héctor Leonardo Tejada de Santa Cruz por su “sobresaliente actuación dentro de la Pediatría”.

“Me sentí muy halagado por los aplausos”, expresó el Dr. Tejada, a La Opinión Austral, sobre el acto en la SAP. Foto: gentileza

El pediatra recibió el diploma de manos del Dr. Nicolás Molina Favero, secretario de Regiones, Filiales y Delegaciones de la SAP.

Tejada se desempeñó en la Clínica San Juan Bosco y en el Hospital Regional Río Gallegos.

“Fue un acto muy lindo y emotivo, pude hablar unos minutos y me sentí muy halagado por los aplausos”, expresó el Dr. Tejada a La Opinión Austral.

Héctor Tejada (78) estudió medicina en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), hizo su residencia en Pediatría en San Juan y en 1977, migró a la Cuenca Carbonífera, trabajó en Río Turbio y 28 de Noviembre, en la provincia de Santa Cruz.

Seis años después, se mudó a Río Gallegos, donde se desempeñó en la Clínica San Juan Bosco y en el Hospital Regional Río Gallegos. Además, fue uno de los fundadores Centro Integral del Niño y Del Adolescente (Cinad) y presidió la Fundación Centro de Medicina Nuclear Patagonia Austral (CEMNPA).

Desde 1993 se mantiene actualizado cursando el Programa Nacional de Actualización Pediátrica (PRONAP) de la Sociedad Argentina de Pediatría y si bien se jubiló hace 20 años, continúa atendiendo en su consultorio privado.