Este sábado, Guerreras Rosa del Viento llevará adelante la 5ta Regata Rosa y en esta edición homenajeará a Paula Carrillo, integrante del grupo y suboficial Escribiente con prestación de servicios en la Dirección General de Despacho y Relaciones Públicas de la Policía de Santa Cruz que falleció el 31 de agosto pasado.

En la tarde de este viernes, en el galpón del Borde Costero, se ultimaron los detalles logísticos y se prepararon los kayaks para la salida. El galpón del borde costero será el punto de encuentro para la 5ta edición de la Regata Rosa. Foto: José Silva/La Opinión Austral

“Estoy emocionadísima, estoy contenta de poder hacer esta travesía que es súper importante por el homenaje a Paula y feliz porque vino un amigo a participar”, expresó Irma Montiel, instructora e integrante del grupo, a La Opinión Austral.

“Esto es concientizar y acompañarnos, remamos la vida”, afirmó sobre la actividad que se enmarca en el Octubre Rosa.

Por su parte, Walter Callo, quien llegó desde Ushuaia junto a Viviana, José y Ángel, manifestó: “Estoy contento de estar en una ciudad tan linda. Con Irma tenemos una amistad hace muchos años en el mundo del kayakismo y por causas que nos unen”.

“En Ushuaia hacemos regatas, también me dedico al turismo, en mayo hicimos una travesía al Cabo de Hornos y me tocó llevar la bandera del cáncer infantil“, mencionó.

Los fueguinos participarán en kayak dobles y singles.

Asimismo, destacó que “la comunidad del remo en la Patagonia es muy importante. En Ushuaia, tenemos muchas escuelas que se dedican a este tipo de actividades y siempre está creciendo, siempre estamos en contacto”.

Julio Millalonco recordó que a Callo lo conocieron en 2016 cuando participaron de la regata Desafío Yamana. “Ahí nació el lazo de unión con los deportes acuáticos, especialmente el canotaje que es el que nos une, mantenemos una comunicación respecto a las regatas, travesías o competencias que se realizan”.

Walter Callo, kayakista de Ushuaia. Foto: José Silva/La Opinión

Respecto al cronograma para este sábado, Montiel detalló que la salida será alrededor de las 07:30.

“Salen desde acá (borde Costero), van a cruzar al frente y los vamos a esperar por la escuela de I Yenu Jono, de ahí nos van a escoltar con Prefectura, Bomberos y los que hacen kayak”, repasó.

Recordó además que la convocatoria para la Caminata Rosa, organizada por la Policía de Santa Cruz, es a las 10:00 en la Jefatura de Policía, sita en Piedra Buena 64, hasta el galpón del borde costero, donde se sumarán al acto de la 5ta edición.

La propuesta es abierta a la comunidad e invitan a llevar una prenda rosa y una flor.

“Pueden venir a acompañar, el galpón va a ser el punto de encuentro de todos, sería lindo que vengan, vean nuestra actividad y que se puedan unir a nosotros si les interesa remar, capaz tienen otro tipo de patología”, manifestó.

Por último, sobre las expectativas, Callo expresó: “Acompañar una buena causa, para nosotros es un placer estar acá y haciendo lo que sabemos hacer que es remar”.