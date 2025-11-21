Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

De acuerdo a los datos del Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano” de La Casa del Encuentro, en 10 meses hubo 210 víctimas de violencia de género en el país. El 61 % de las víctimas fueron asesinadas en sus hogares y el 58% por parejas o exparejas.

Además, en 31 de los casos, se registraban denuncias previas y en 13 habían medidas cautelares de prevención.

En este contexto, con miras al #25N, Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer, la Mesa Feminista Independiente Río Gallegos anunció una movilización en la capital santacruceña.

La concentración, según indicaron en conferencia de prensa, será este martes 25 de noviembre a las 17:30 en la intersección de avenidas Kirchner y San Martín para marchar desde las 18:00.

Desde la Secretaría de Género y Diversidad de ATE, manifestaron: “Este 25 es un compromiso colectivo, nos invita a reflexionar colectivamente sobre las violencias por motivo de género. Desde que asumió el mandatario libertario, ha hecho realidad lo que había prometido, puso a las mujeres y disidencias en blanco del ajuste y ha logrado constantes recortes en la asistencia de víctimas de las violencias machistas. El gobierno niega la la cifra de femicidios, son vidas arrancadas, son mujeres que que dejan a sus niños y a sus familias, les arrancan las vidas“.

“Exigimos justicia por las víctimas, hago extensiva la convocatoria para que nos acompañen y digamos basta de femicidios”, concluyó.