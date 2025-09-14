Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Cada domingo, la esquina de Kirchner y San Martín de Río Gallegos se viste de gala para el tradicional izamiento de nuestra bandera, un ritual que, para muchos, es tan intrínseco a la identidad santacruceña como el viento patagónico.

Pero este domingo, la habitual ceremonia adquirió un matiz particular, dejando en claro que el respeto por la celeste y blanca no conoce fronteras ni orígenes. El móvil de exteriores de LU12 AM680 fue testigo de un encuentro que fusionó la tradición con una mirada hacia el futuro inclusivo: Eduardo D’Elia, impulsor de un innovador proyecto de ley, y Corina Eusebio, una ciudadana dominicana que esté en el país desde hace ocho años.

Eduardo D’Elia hablando con La Opinión Austral, tras el izamiento. FOTO: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL

La conversación con Eduardo D’Elia reveló la génesis de una iniciativa legislativa que, de prosperar, podría unificar criterios y fortalecer el respeto por nuestros emblemas nacionales a lo largo y ancho del país. D’Elia, en colaboración con el diputado Pedro Muñoz, ha presentado un proyecto de ley que ya ha tomado estado parlamentario, buscando llenar un vacío legal asombroso. “La idea era justamente normalizar, que reglemente el izamiento, el uso de la bandera, cómo debe cómo debe respetarse la bandera, de qué manera”, explicó D’Elia, destacando una situación insólita.

Es llamativo que, en un país con una historia tan rica y un apego tan profundo a sus símbolos patrios, “la única provincia que lo tiene, la provincia de Buenos Aires,” sea la excepción.

El proyecto aspira a que “todas las provincias tengamos una reglamentación similar en el uso de la bandera, quién puede izarla, cómo debe respetarse”. Más allá de la estandarización de procedimientos –que abarca desde el tiempo que debe demorarse en izar la bandera hasta el uso correcto de la banda o el talí por abanderados y escoltas–, la propuesta de D’Elia lleva implícito un mensaje de profunda inclusión.

La inclusión

“La bandera”, enfatizó D’Elia, “independientemente de su raza, sexo, nacionalidad, religión, es para es para todos“. Esta visión, que busca formalizar lo que en Río Gallegos se practica desde hace ochenta años con cada izamiento dominical, abre las puertas a la participación de cualquier persona que desee honrar a la Argentina, sea o no nativa del suelo. Es un llamado a la uniformidad en el respeto, unificar ese sentimiento tan argentino de veneración por nuestros símbolos.

Corina Eusebio hablando con La Opinión Austral, tras haber participado del acto. JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL

Y es precisamente en este punto donde la historia de Corina Eusebio cobra una relevancia conmovedora. Corina, originaria de República Dominicana y residente en Argentina desde hace ocho años, es un ejemplo vivo de esa inclusión que la ley busca cimentar. Tras participar en la ceremonia, su voz reflejaba un sincero “placer para nosotros, de verdad que sí. Izamos la bandera con mucho respeto, ya sea tanto acá como cuando nos toca hacer alguna actividad en el en la escuela de ellos (por sus dos hijos) también”. Para ella, cada izamiento es una forma de “retribuir un poco al país que te abre las puertas“, un gesto de gratitud que resuena en cada una de sus palabras: “Muy agradecida de la Argentina, la verdad que sí”. En el mismo sentido, además dijo sentirse “contenta y venimos siempre al izamiento y participamos en todos los actos que hacen. Así que orgullosa y agradecida de la Argentina“.

La respuesta de Corina fue sencilla pero poderosa: “Respeto. Es simplemente respeto al país que nos abrieron la puerta, de verdad”. Un respeto que, como bien señala nuestra Constitución al declarar el derecho de cualquier ciudadano del mundo a ser parte de Argentina, es un pilar fundamental de nuestra identidad como Nación.