Incendio en el barrio 22 de Septiembre: "Mi familia fue contenida por la comunidad"

A una semana del incendio que los dejo sin nada, la familia Gómez-López comienza a rearmarse nuevamente.

En la víspera del Día del Padre, Carlos y Asunción, junto a sus cuatro hijas de 19, 17, 13 y 10 años, se ausentaron de la vivienda por un evento familiar. Cuando regresaron, se encontraron con que su casa había sido consumida por el fuego.

Desde ese día la familia se está alojando en el hotel Alonso, como parte de la asistencia, además de la económica, que le brindó el Ministerio de Desarrollo Social.

"Todavía nos falta ultimar detalles en la casa que nos prestó un vecino, tales como agua y calefacción. No quería mudarme hasta que esté habitable y gracias a la colaboración de la comunidad riogalleguense, tengo lo básico indispensable como heladera, cocina, cama, lavarropas, utensilios de cocina y artículos de higiene, también algunos muebles que me donaron donde pude almacenar los víveres que donó todo el pueblo y que llegaron de zonas rurales", contó Asunción a La Opinión Austral.

Las donaciones de dinero a través de Mercado Pago alcanzaron la suma de 117 mil pesos y no llegaron sólo desde Río Gallegos, sino que la familia también registró donaciones de Caleta Olivia y Buenos Aires.

Ahora lo que les está faltando son dos cuchetas para sus hijas.

Campaña

En cuanto a la construcción de la casa, el club 22 de Septiembre inició la campaña "un ladrillo por familia", que recibe las donaciones en calles 64 y 39. Para comunicarse, quienes lo deseen pueden hacerlo al 2966-706399 con "Tincho" o al 2966-561828 con Carlos.

Además, desde el Municipio también se comprometieron a colaborar con materiales.

"Sigo emocionada porque a pesar de perder los recuerdos familiares y mis 'perrijas' y 'gatija' (murieron sus cinco mascotas), mi familia fue contenida primeramente por la comunidad entera, la solidaridad se hizo presente y no tenemos más que palabras y sentimientos de gratitud para todos", manifestó.

Horas más tarde, en la madrugada del lunes 20 de junio, en el barrio Gaucho Rivero también se produjo un incendio. Sucedió en la vivienda de Daiana, quien residía allí hacía más de 30 años.

El fuego en la vivienda ubicada en capitán Giachino al 300 consumió todas las pertenencias de la vecina y sus tres hijos de 10, 12 y 7 años de edad.

La familia fue contactada por el Ministerio de Desarrollo y en los próximos días tendría novedades. "Estoy esperando que me consigan un alojamiento porque la casa de atrás todavía no me la habilitan", explicó a La Opinión Austral en alusión a la vivienda de menor tamaño que se encuentra en el patio trasero de la que fue consumida por el fuego.

La vecina del barrio Gaucho Rivero también destacó la colaboración de la comunidad de Río Gallegos e indicó que le están faltando elementos de cocina. Vale señalar que tanto en mercadería como en indumentaria, la familia está abastecida.

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse con Daiana al 2966-571997.