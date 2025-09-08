Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La tranquilidad de la tarde del domingo en Río Gallegos se vio interrumpida por un incendio que se desató en una vivienda del barrio Los Arrabales. El siniestro, registrado alrededor de las dos de la tarde en una casa ubicada sobre la calle López Calo, provocó pérdidas materiales totales. Afortunadamente, no hubo que lamentar heridos.

Marisol Cárdenas, madre de Gilda Cárdenas—la joven que vivía en la vivienda siniestrada junto a su padre— relató con dolor la situación que atraviesa su familia tras el siniestro. Contó a LU12 AM680 que su hija perdió todo en el incendio y a su vez, que la familia estaba atravesando un fuerte duelo por la pérdida de otro hijo el año pasado.

“Agradezco a toda la comunidad de Río Gallegos, a los vecinos que se acercaron a resguardar a Gilda, que trajeron ropa, víveres y todo lo que pudieron. También a mis amigos y a la gente de la capilla Virgen del Valle, que me mandaron mensajes y acompañaron desde el primer momento”, expresó.

La familia atraviesa una situación económica delicada. Según contó Marisol, desde hace meses no contaban con gas ni luz, por lo que debían calefaccionarse de manera precaria con leña: “Les habían cortado el gas hacía más de cuatro meses porque no podían pagarlo, y se calefaccionaban con una estufa a leña antigua. Ese día, cuando su papá intentó encender el fuego, una chispa saltó y desató el incendio. Además, también les habían quitado el medidor de luz por una deuda que no se pudo refinanciar, así que vivían en condiciones muy difíciles”, relató.

Actualmente, Gilda se encuentra alojada en la casa de una amiga y su padre permanece en un albergue. “Gilda y su papá quedaron separados. Ella está en la casa de una amiga y él en un albergue. Para poder comunicarse, sería de gran ayuda si alguien pudiera donar un teléfono en desuso, aunque sea con chip cambiado, para que puedan mantenerse en contacto”, pidió Marisol.

Tanto Gilda como su padre están sin trabajo, por lo que la madre apeló a la solidaridad de la comunidad para poder salir adelante. Quienes deseen colaborar con la familia pueden comunicarse con Marisol al 2966-212279 o Gilda al 2966-602933. A su vez, Gilda compartió en sus redes sociales su alias: cardenasgilda53.uala.

