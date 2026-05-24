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Este fin de semana, el Centro Educativo Terapéutico (CET) de la Asociación Ángeles Especiales de Río Gallegos abrió nuevamente sus puertas con el proyecto “La confitería del CET”.

Los concurrentes al CET tuvieron como responsabilidad la atención al público. Foto: Leandro Franco/La Opinión Austral

En la propuesta que brinda herramientas que favorecen la inclusión laboral, nueve concurrentes que tienen diferentes diagnósticos llevaron adelante tanto la atención al público como el servicio de cocina.

La confitería abrió al público durante tres horas en la sede del CET y ofreció una carta de especialidades del Taller de Panadería “Mucho gusto”. Además, estuvieron a la venta las producciones del Taller de Costura “Estamparte”.

Cabe recordar que en agosto de 2025 se realizó una prueba piloto y tras esa experiencia, este sábado tuvo lugar esta nueva edición.

Al respecto, la directoria del Centro Educativo Terapéutico (CET), Natalia Kusch, comentó a La Opinión Austral que en esta oportunidad la actividad “fue abierta a la comunidad y que los concurrentes estuvieron tanto en la atención como en el servicio de la cocina”.

La segunda edición tuvo lugar este sábado en las instalaciones del Centro Educativo Terapéutico (CET). Foto: Leandro Franco/La Opinión Austral

“Calculamos que tuvimos alrededor de 70 comensales, realmente fue un éxito, superamos nuestras expectativas, fue otra experiencia hermosa, con muchas cosas a trabajar, pero muchos logros que nos ponen muy felices”, manifestó.

Asimismo, destacó que “los chicos cada vez son mas independientes y autónomos en los roles que se les asignan, pudimos tener menos apoyos visuales para que ellos se puedan orientar y ubicar en el espacio”.

Cabe mencionar que desde el CET está previsto un próximo evento que tendrá lugar el 12 de junio, pero con pizzería.