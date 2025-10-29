Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con el lema “Migrantes, misioneros de esperanza”, el equipo diocesano de Pastoral Migratoria viene desarrollando un cronograma de actividades en octubre, el Mes de los Migrantes.

Este sábado desde las 19:00 en la Escuela Laboral Domingo Savio, sita en Defensa 633, tendrá lugar el XIV Encuentro de Comunidades Migrantes. En la oportunidad, compartirán el folclore, las comidas típicas y las tradiciones de cada comunidad. La propuesta consistirá en asistir llevando una comida para compartir en comunidad.

Este lunes, los integrantes del equipo junto a migrantes y vecinos del barrio Madres a la Lucha plantaron 25 árboles en el predio del Centro Pastoral San Judas Tadeo, un árbol por cada año de camino y servicio de la Pastoral Migratoria. Durante la jornada, migrantes de Paraguay, México, Perú, Cuba, República Dominicana y migrantes del interior del país escribieron en papel tres sueños que se plantaron junto a cada árbol simbolizando la vida que se enraíza y es una promesa de esperanza y futuro.

En el cierre de la actividad, compartieron la merienda como signo de fraternidad y encuentro.

Al respecto, Díaz expresó que “en esta tierra, sabemos bien que el viento es la adversidad y el clima patagónico son desafíos constantes. Son los desafíos que la vida pone al árbol, forjando así su fortaleza, y fortaleciendo la resiliencia en el migrante, pero como bien sabemos, estos desafíos no nos doblegan; por el contrario, nos obligan a superar la dificultad y a echar raíces más profundas y firmes”.

“Cada uno de estos 25 árboles representa la valiente decisión de nuestros hermanos y hermanas migrantes de fusionar su cultura y su vida en un nuevo suelo. Es un proceso de interculturalización, donde la persona no sólo se aferra a la tierra, sino que enriquece el paisaje y teje vínculos de comunidad con quienes compartimos este tramo del camino. Es en esa red de lazos humanos donde el desarraigo se transforma en abrazo y la soledad en hermandad”.

Desde la pastoral, también manifestaron que plantar es honrar el llamado del papa Francisco a cuidar la Casa Común (Laudato Si’). “Cuidar estos árboles es un acto de justicia y de ecología integral, que recuerda que la dignidad del ser humano, especialmente la de los excluidos y los migrantes, es inseparable del respeto por la creación”, señaló.

Cada uno de los 25 árboles representa uno de los años que lleva trabajando la Pastoral Migratoria de la Diócesis de Río Gallegos.

“Es el deseo de que estos 25 árboles crezcan robustos y nos recuerden que a pesar de cualquier inclemencia, la fe y la fraternidad son las raíces que nos mantienen en pie. Son el testimonio vivo de una pastoral que ha sabido superar la prueba del tiempo y que seguirá sembrando esperanza y construyendo un futuro pleno para todos, juntos, en nuestra única casa”, cerró Díaz.