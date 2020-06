La carta de la mamá de una de las nenas que denunció que Emilio Maldonado la abusó

Hoy se llevó a cabo en el Concejo Deliberante de Río Gallegos la sesión extraordinaria en la que se aprobó por unanimidad la renuncia del concejal Emilio Maldonado. Fue en presencia de las diferentes autoridades municipales y, luego de un cuarto intermedio, dejaron ingresar al recinto a familiares de las víctimas que pedían presenciar la votación.

Entre los documentos presentados junto con las correspondientes denuncias, se encontraba una carta, firmada por la mamá de una de las nenas, dirigida al Honorable Concejo Deliberante de la capital de Santa Cruz.

"El sistema ha fallado"

"A fin de adjuntar copia de la denuncia suscrita presentada contra el edil Emilio Maldonado, con fecha 20 de junio de 2020 en la Seccional de Policía Sexta de esta ciudad, solicito se derive la copia al expediente y se de lectura a esta nota en la sesión a realizarse en el día de la fecha".

Explicaba la nota que los funcionarios leyeron durante la sesión:

"Con noción de la gravedad de los hechos denunciados que tienen como víctima a mi hija menor de edad, pero potencialmente fuera cualquier menor, solicito a este cuerpo que, en protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, que debe ser el interés superior que movilice a la función pública, procedan a la suspensión de Emilio Maldonado. Finalmente, hacer pública la falta absoluta de protocolos en nuestra provincia, no sólo se visibilice la tragedia que nos toca vivir junto con mi hija si no que, una vez que se encuentra la denuncia, articule la debida protección y asistencia. Me presento a la Comisaría de la Mujer, creí que era el lugar, y junto a mi hija me subí a un patrullero y condujeron a la Comisaría Sexta. Mi primera pregunta ahora es si no deberían haberme dado en la Comisaría de la Mujer el apoyo y asistencia ante un hecho aberrante y doloroso como el que fui a denunciar.

La concejal Paola Costa presidió la sesión extraordinaria donde aceptaron la renuncia de Emilio Maldonado.

"Ya en la sexta, y sin ningún tipo de asistencia, ni psicológica ni legal, mi hija fue interrogada por un policía varón con preguntas de alto tenor sexual y terminología explícita. Luego de ser sometidos a eso, no pude obtener copia de la denuncia, porque me pidieron un estampillado lógico de una víctima de abuso a las 21 horas, un sábado, no tiene una explicación. Finalmente, nunca más se contactaron con nosotros. En una semana, y cuando concurrí a pedir apoyo psicológico para mi hija, me derivaron de una Fiscalía al Centro de Asistencia de la Víctima donde me dieron un turno para el 7 de julio.

"Sólo cuando lo hago público en redes sociales tomaron protocolos que tiene que ver con un apoyo continuo por teléfono y mensajes cruzados y agravando mi situación y la de mi hija. va de suyo que esto no es perspectiva de género y desconocimiento del sistema de protección integral de derechos.

Denuncio públicamente esta situación, porque no quiero que le vuelva a pasar a ningún niño una situación como la que le tocó vivir a mi hija. Ha sido revictimizada por el Estado, y ello pudo llegar a denuncia, pienso que lo hubiesen hecho antes. Finalmente, pido para mi hija se haga de forma urgente la Cámara Gesell, se le brinde la asistencia psicológica que decidió tener esa misma noche que pedimos la ayuda al Estado (…) Debemos trabajar para más capacitación en materia de género, porque el sistema, en el caso de mi hija, ha fallado. Pido a los concejales no fallen ustedes".