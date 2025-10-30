Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La celebración de Halloween en Río Gallegos crece año a año, y este 2025 no es la excepción. En esta oportunidad, La Opinión Austral lanzó una iniciativa especial para los más pequeños: un concurso de disfraces que busca llenar las redes de color, alegría y mucha imaginación.

Desde comienzo de semana, varias familias nos compartieron las fotos de sus niños y niñas luciendo sus mejores atuendos temáticos —desde brujitas y superhéroes hasta monstruos, vampiros o personajes de película— y ahora es el momento de votar al más original. Quienes obtengan más “Me Gusta” en la publicación de Instagram ganará uno de los seis premios especiales, consistentes en calabazas repletas de golosinas.

Parte de la decoración de halloween en el acceso a La Opinión Austral. FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Además, las instalaciones de La Opinión Austral ya se encuentran decoradas especialmente para Halloween, con calabazas, telarañas, luces naranjas y figuras temáticas que le dan un aire festivo al edificio de Zapiola 35, donde todos los visitantes pueden disfrutar del ambiente de celebración.

Cómo participar del concurso

Hasta la noche del miércoles 29 de octubre, las familias tenían tiempo de enviar la foto del disfraz con sus datos de contacto.

Este jueves publicamos en el Instagram de La Opinión Austral todas las fotos. Los disfraces que consigan más me gusta y comentarios hasta el viernes serán los que se lleven las calabazas con golosinas.

Hay 14 familias participando. ¡Vota por tu favorito !

Concurso de disfraces organizado por La Opinión Austral.

Premios, dulces y diversión

Además del concurso, quienes se acerquen este viernes a las oficinas de La Opinión Austral, en Zapiola 35, entre las 14:30 y las 17:30, podrán disfrutar de una dulce sorpresa: se repartirán caramelos para los niños y niñas que pasen a saludar.

Esta acción conjunta entre el diario y Radio LU12 AM680 busca celebrar Halloween con un toque local, fomentando la participación comunitaria y ofreciendo un espacio para que las familias de Río Gallegos vivan una tarde distinta, entre risas, fotos y disfraces.

Este viernes, los niños y niñas podrán pasar a buscar los caramelos por Zapiola 35 de 14.30 a 17.30. FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL.

El encanto de Halloween en Río Gallegos

Cada 31 de octubre, la ciudad se llena de luces, decoraciones y creatividad. Lo que antes era una costumbre lejana, hoy forma parte del calendario de celebraciones más esperadas, sobre todo por los más chicos.

El concurso de disfraces de La Opinión Austral se suma así a una tendencia que año a año crece en los barrios de Río Gallegos, donde las familias salen a pedir “dulce o truco”, se disfrazan juntas y comparten la magia de esta fecha que combina diversión, tradición y comunidad.