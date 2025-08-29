Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Policía de Santa Cruz prepara un gran festejo para celebrar el Día de las Infancias este sábado en Río Gallegos. La actividad tendrá lugar en el predio de la Sociedad Rural, de 16 a 19 horas, con ingreso por las calles Fagnano e Hipólito Yrigoyen, y contará con una amplia variedad de propuestas recreativas para toda la familia.

La cabo primera Gisella Castillo, una de las organizadoras, habló con Radio Lu12 AM680 Río Gallegos y explicó que la organización implicó un importante trabajo de coordinación entre distintas áreas de la institución. “Queremos que los chicos vivan una tarde distinta, colorida y alegre, pero también que conozcan nuestro trabajo desde el rol preventivo. La idea es dejarles un mensaje a través del juego”, destacó.

El programa incluirá juegos de obstáculos, proyección de videos interactivos, exhibiciones de bomberos, fuerzas especiales e infantería, y una sala temática ambientada con luces de neón, donde se desarrollarán juegos de kermés. “Los chicos van a entrar y se van a encontrar con un mundo diferente, ornamentado, donde además recibirán elementos para que ellos mismos resalten y se diviertan”, detalló Castillo.

La policía subrayó que este tipo de actividades también buscan acercar a la institución a la comunidad. “Ya no es la primera vez que lo hacemos. En ediciones anteriores trabajamos con la temática de superhéroes y princesas, y los mismos bomberos se disfrazaron para mostrar, por ejemplo, que Superman en realidad era un bombero colgándose de una escalera con medidas de seguridad. A través del juego, los chicos aprenden nociones básicas de nuestra tarea”, comentó.

Además, habrá demostraciones de rescates, la participación de la división canes y de cadetes, y experiencias interactivas con áreas tecnológicas. “Incluso se van a instalar antenas para que los chicos puedan escalar y ver cómo se reparan, siempre con total seguridad. La propuesta es variada y pensada para todas las edades, desde los más pequeños hasta adolescentes”, agregó en diálogo con “La Decana de la Patagonia”.

Para Castillo, la jornada también tiene un valor simbólico. “Muchos chicos sueñan con ser policías. Nos encanta que nos lo digan y, por eso, les damos chalequitos adaptados a su edad y elementos de trabajo para que jueguen a ser protagonistas por un día. La infancia tiene esa picardía y esa inocencia que hacen que todo sea muy especial”, expresó.

La cabo primera invitó a todas las familias de Río Gallegos a participar. “Ojalá podamos divertirnos mucho. Va a ser muy lindo y queremos que todos conozcan una partecita de nuestra institución, que es muy amplia”, concluyó.