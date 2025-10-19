Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Juan “Chili” Obando es una figura reconocida en Río Gallegos por su compromiso social y su profunda sensibilidad humana. Exdirector de Cáritas Diocesana, ha dedicado gran parte de su vida a acompañar a las familias más vulnerables de la región. Su mirada sobre la maternidad, en esta fecha tan especial, combina ternura y verdad, y busca rendir homenaje a todas las madres.

En su trayectoria, Obando se ha destacado por su empatía y su capacidad para poner en palabras los sentimientos colectivos. Su reflexión se suma a las voces que, en el Día de la Madre, celebran la entrega y la fortaleza de quienes cumplen ese rol de amor incondicional.

Reflexión de Juan “Chili” Obando por el Día de la Madre

Si alguna vez te dijeron que

“madre hay una sola”…

es mentira

Hay madres que llegan corriendo a la reunión del colegio con el delantal del trabajo y el alma cansada.

Madres que preguntan “¿comiste?” como quien dice “te amo”.

Que te abrazan con el cuerpo… y con la mirada.

Que pelean con el mundo, pero siempre tienen un plato más en la mesa.

Hay madres que crían con el pecho, otras con la espalda, y otras con lo que pueden.

Madres que no durmieron para que nosotros podamos soñar.

Que inventaron disfraces, resolvieron tareas, cambiaron vendas y pañales… y algunas todavía lo siguen haciendo.

También hay madres que no parieron, pero igual trajeron vida:

la tía que nos cuidó como si fuéramos suyos,

la vecina que preparaba la leche,

la hermana mayor que se volvió mamá antes de tiempo.

Y sí, hay madres que fueron padres. Y padres que fueron madres.

Hay madres con delantal.

Con coraje.

Con cicatrices.

Con arrugas llenas de historia.

Hay madres que están.

Y madres que ya no están… pero siguen siendo.

Porque la muerte no borra el amor. Solo lo transforma.

Hoy no es un día fácil para todos.

Hay quien extraña.

Quien duele.

Quien espera.

Quien llora en silencio.

Pero también hay abrazos nuevos.

Madres primerizas con ojeras felices.

Abuelas que vuelven a ser madres con sus nietos.

Hijas que ahora entienden todo porque también son madres.

A todas ellas…

Gracias por habernos parido, criado, salvado, sostenido, formado o simplemente… amado.

Y si alguna vez te dijeron que “madre hay una sola”…

es mentira.

Hay muchas.

Por suerte.

Un mensaje que trasciende generaciones

El mensaje resuena especialmente en una fecha que, para muchos, es tanto de celebración como de nostalgia. Su homenaje recuerda que, aun en la ausencia, las madres siguen presentes a través del amor que sembraron.

