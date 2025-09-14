Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Desde la Escuela Especial N°1 “Talengh Kau” de Río Gallegos iniciaron una colecta para colaborar con la familia del exalumno Fabricio Vargas Rojas, quien falleció este domingo en Buenos Aires, donde se encontraba derivado desde diciembre.

Desde la institución recordaron que Fabricio egresó en diciembre del 2024, habiendo transitado toda su escolaridad allí.

“Hoy nos invade una gran tristeza al despedirlo y acompañamos con mucho cariño a su familia en este difícil momento”, expresó.

En la oportunidad también dieron a conocer el interés de colaborar con su familia en el traslado de su cuerpo a Río Gallegos. “Estaremos llevando adelante una recaudación de fondos para brindarles nuestra ayuda en todo lo que esté a nuestro alcance”, informaron y agradecieron “profundamente a quienes puedan sumarse con su apoyo y solidaridad”.

Para colaborar el alias es porfabri.rg y el CBU: 4530000800012026395695, a nombre de Seron Daiana Paola (Tarjeta Naranja).