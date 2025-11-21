Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Ferrari Cavalcade Adventure 2025 llegó este viernes a Río Gallegos, donde una multitud se acercó hasta la estación de servicio ubicada frente a la rotonda de Circunvalación para ver de cerca algunos de los modelos más exclusivos del mundo. La travesía, integrada por 59 vehículos de la marca italiana, unió Bariloche, El Calafate, Río Gallegos y continúa rumbo a Tierra del Fuego.

A pesar de que la organización decidió que la caravana no ingresara al casco urbano por cuestiones de seguridad, la parada técnica en la salida norte de la ciudad fue suficiente para generar un verdadero fenómeno social. Familias completas, fanáticos del automovilismo y curiosos se acercaron para fotografiar los autos, grabar videos y ver pasar motos, descapotables y todoterrenos de lujo valuados en cientos de miles de dólares.

El interior de una de las Ferrari. FOTO: JUAN PALACIOS / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Una multitud recibió a la caravana

La ansiedad comenzó temprano. Desde antes de las 11, tal como relató la cobertura radial de LU12 AM680, decenas de autos particulares y más de un centenar de vecinos esperaban la llegada de la caravana, que avanzaba custodiada por la Policía provincial.

Una Ferrari bordó avanza entre el público en la zona de la estación de servicio. FOTO: JUAN PALACIOS / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Los modelos comenzaron a aparecer pasado el mediodía, divididos en dos grupos. Primero llegó un lote de vehículos que siguió viaje casi sin detenerse hacia Río Grande. Luego lo hizo la segunda tanda, más numerosa, que permaneció varios minutos estacionada y permitió a la gente acercarse, observar y fotografiar cada unidad con detalle.

Se vieron Ferrari provenientes de Italia, Japón, Brasil, México, Estados Unidos y Argentina, todas identificadas con sus banderas. También destacó la presencia de unidades poco frecuentes en Sudamérica, como la Ferrari 296 GTS, uno de los modelos que más atención acaparó.

Un auto amarillo de la Cavalcade pasa frente a una multitud en la zona de acceso. FOTO: JUAN PALACIOS / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Entre fotos, curiosidad y motores encendidos

El público no solo pudo observar las máquinas: varios conductores aceptaron abrir las puertas de sus vehículos para que chicos y adultos pudieran asomarse al interior, sentarse y tomar fotografías.

En medio del entusiasmo, el tránsito se organizó para permitir la circulación de los vehículos que retomaban la ruta hacia el sur.

La jornada dejó escenas de emoción: vecinos firmando banderas, fanáticos persiguiendo a sus Ferrari favoritas, familias mostrando carteles y decenas de celulares grabando cada movimiento del convoy.

Participantes de todo el mundo: el caso de México

Entre los conductores que dialogaron brevemente con la prensa se encontraba Ricardo, participante mexicano que viaja junto a su padre y cuya familia posee una concesionaria Ferrari.

Explicó que la marca organiza una travesía anual en distintos lugares del mundo y que esta Patagonia Adventure 2025 es una de las experiencias más valoradas por los usuarios.

“Ha sido un viaje muy bonito. Después de tantos días de manejo ya queremos tirar a alguien por la ventana, pero la pasamos increíble”, bromeó antes de retomar el recorrido.

Como él, muchos participantes se mostraron sorprendidos por la recepción de la gente en Santa Cruz.

Un evento exclusivo con impacto local

Niños y familias agitan banderas para recibir a la caravana deportiva. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Cada propietario pagó cerca de 98 mil dólares para ser parte de la travesía, que incluye logística, asistencia técnica y actividades especiales a lo largo del recorrido.

Aunque los vehículos permanecieron apenas algunos minutos en Río Gallegos, la visita dejó un recuerdo histórico para quienes pudieron ver de cerca autos valuados en cifras que superan los 300 mil dólares.

La Cavalcade, que ya había pasado por la Ruta de los Siete Lagos y por El Calafate —donde los participantes visitaron el glaciar Perito Moreno—, continúa ahora hacia Tierra del Fuego, su última escala en la Patagonia austral.

Familias enteras se acercan a los autos para fotografiarlos y verlos de cerca. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Una jornada que quedará en la memoria

El paso de la Ferrari Cavalcade Adventure 2025 fue uno de los eventos automovilísticos más singulares de los últimos años en la región.

Las imágenes tomadas en Río Gallegos reflejan el impacto, la admiración y el entusiasmo que provocó esta caravana única, que combinó lujo, potencia y un paisaje patagónico imponente.