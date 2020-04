Le sacaron el respirador a Isolda, primer caso positivo en Río Gallegos

Vicente Bull confirmó a La Opinión Austral la evolución de su esposa Isolda, quien diera positivo por coronavirus el pasado 3 de abril en Las Horquetas. La mujer de 62 años tuvo cáncer y extremaba sus cuidados, “pero nos tocó igual”, contó su marido. Vicente informó, además, que dio negativo en el hisopado.

Las Horquetas se volvió el foco de atención luego de que varias personas alojadas allí presentaran síntomas de COVID-19. Isolda y Vicente son los dueños del hotel, a la mujer de 62 años el hisopado le dio positivo y se encuentra internada en el Hospital Regional de Río Gallegos.

Vicente, su marido, dio negativo

Según indicó a La Opinión Austral, “le retiraron el respirador, estamos esperando 24 horas que son cruciales, pero está mejorando de a poquito”.

“Gracias a Dios es una muy buena noticia. Estaba complicada, pero va evolucionando. Tanto en mi caso, como en el de Marta, la mujer que nos acompaña,y otros chicos más, nos dio negativo. Sin embargo, otros dos dieron positivo. Esa noticia no es linda, porque no tienen síntomas de ninguna clase, entonces que les dé positivo no entendés nada”, afirmó Vicente.

El marido de Isolda profundizó: “No es lindo que te digan que tenés una enfermedad que no sabés cómo atacarla y cómo defenderte. Yo creo que nos sorprendió demasiado, nos defendimos, porque sé que mi señora lavó las sábanas, se cuidó, pero bueno”.

En paralelo, ayer se conoció un nuevo caso positivo en la ciudad. “Nos enteramos que el chico que hizo las habitaciones y que nos estaba dando una mano a nosotros también dio positivo”, agregó Vicente.

“Espero que se salve mi mujer”

“Cada día cierra más el círculo que desgraciadamente este muchacho de Neuquén es el que metió el virus en el hotel, lo digo yo, es una apreciación mía, la realidad es que desearíamos que no hubiera nadie. Es malo que hayan sido tantos, pero espero que se salve mi mujer, tengo el consuelo de los tres muchachos que están sin síntomas, espero que pronto les den el alta”, agregó Vicente.

El hombre agregó que “ahora nos queda seguir encerrados, por más que nos haya dado negativo tirás alcohol hasta a tu propia sombra, tratás de desinfectar todo”. Sostuvo que es un “virus que no sabés cómo atacar y no sabés cómo defenderte”.

“Es muy contagioso, por lo que estamos viendo. El otro día dijeron que yo me había ido a Río Gallegos, es una locura. No salí de la habitación”, afirmó Vicente, quien aseveró que hubo muchos mensajes malintencionados.

“Tenés desconfianza de tocar todo, seguís atacando algo de lo que no sabés cómo defenderte. Mi señora tuvo la desgracia de tener un cáncer de colon que peleamos durante cinco años, sabíamos que avanzábamos, pero sabíamos contra qué peleábamos, con esto no sabés contra qué peleás, es muy difícil”, afirmó.

Vicente indicó que fueron precavidos, “vi que mi mujer lavó las sábanas con agua y alcohol, se puso guantes y barbijos, como recién salía del cáncer se cuidaba mucho, e igual le tocó”.

"Cada vez que suena el teléfono esperas noticias positivas"

“Estamos esperando que pasen los días, los contás. Cada 24 horas el jefe de Terapia llama a mi hija y le comunica como va todo y ella nos avisa a nosotros. Ayer nos llamaron dos veces en el día, y la segunda fue para decirme que le habían sacado el respirador, que movía sus miembros y que los órganos estaban bien y que había que esperar. Estamos esperando, cada vez que suena el teléfono esperás noticias positivas”, detalló. Para concluir, Vicente indicó: “Espero que mi mujer termine de dar el golpe final y pueda pedir el celular para comunicarnos, porque hasta ahora no pudimos hacerlo”.

El día 2 de abril se llevaron a Isolda de Las Horquetas. “Esa bolsa roja me la dieron a mí en la mano”, dijo Vicente.