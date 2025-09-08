Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El concesionario Veneto Automotores S.A. de Río Gallegos, representante oficial de Chevrolet en Santa Cruz, presentó las nuevas unidades Onix y Tracker línea 2026. Se trata de modelos que ya están disponibles en la ciudad y que pueden probarse mediante test drives exclusivos.

En diálogo con La Opinión Austral, el supervisor de ventas de Veneto, Emanuel Viera, expresó: “Estamos con un lanzamiento nuevo, presentando las unidades Chevrolet Onix y la nueva Chevrolet Tracker línea 2026. Tenemos una promoción realmente importante esta semana, con 10 carpetas promocionales que se pueden gestionar solo con el DNI”.

Chevrolet Onix: seguridad, precio y conectividad

El Chevrolet Onix 2026 se posiciona como la opción más económica del mercado, con un valor cercano a los 26 millones de pesos, muy por debajo de los más de 30 millones que ofrece la competencia.

“Estamos hablando de un vehículo que viene con toda la seguridad: seis airbags, control de tracción, control de estabilidad y una pantalla de 11 pulgadas. Además, cuenta con OnStar, un sistema con asistencia las 24 horas e internet satelital a bordo”, detalló Viera.

Con pantalla de 11”, seis airbags y el baúl más grande de su segmento, el Onix es el 0 km que estabas esperando. Vení a conocerlo a Veneto Automotores. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Los interesados pueden acceder al modelo con un anticipo de $5.300.000 y cuotas fijas y accesibles.

Chevrolet Tracker RS: diseño deportivo y confort premium

La gran novedad es la Tracker 2026, que incluye la versión RS, un modelo con diseño deportivo y detalles exclusivos.

“Tenemos la Tracker RS con un color rojo vivo, detalles en negro brillante en el frente y las llantas, además de techo panorámico. Es una opción pensada para quienes buscan un estilo más deportivo y sofisticado”, comentó el supervisor.

El Tracker, la SUV más vendida de Chevrolet viene con caja manual y automática, con un motor 1.2 turbo eficiente tanto para la ciudad como para la ruta. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Este modelo puede adquirirse con una entrega de $6.500.000 y cuotas desde $350.000.

Opciones para familias y turismo en Santa Cruz

Además de Onix y Tracker, Veneto ofrece alternativas como la Chevrolet Spin y la Speed de 5 y 7 asientos, recomendadas para familias numerosas o quienes buscan un vehículo para trabajar en el turismo en localidades como El Calafate, Gobernador Gregores o Piedrabuena.

Financiación para todos los perfiles

El abanico de posibilidades es amplio. La concesionaria ofrece planes de financiación 100%, 80/20, 50/50 y créditos con tasas bancarias, adaptados a las posibilidades de cada cliente.

“No hay una oferta tan grande en el mercado como la que tenemos ahora. Las cuotas son accesibles y contamos con opciones tanto para familias que buscan pagar lo mínimo como para quienes prefieren cancelar en un plazo más corto”, subrayó Emanuel Viera.

Dónde y cuándo aprovechar la promoción

Las promociones estarán vigentes hasta agotar los 10 cupos disponibles esta semana. Los interesados pueden acercarse al salón de ventas de Veneto Automotores en Avenida San Martín y Provincias Unidas, Río Gallegos, en horario corrido de 9 a 18 horas.

También se ofrece atención a través de WhatsApp para consultas y gestiones online al 2966756588.

“Invitamos a la gente de Río Gallegos y de todo el interior de Santa Cruz a acercarse. Hoy, con un trámite sencillo y en pocos minutos, pueden acceder a su Chevrolet 0KM”, concluyó el supervisor de ventas.